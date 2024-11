Real Madrid : Il dénonce un problème, Mbappé visé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la claque reçue lors du Clasico, le Real Madrid n'a pas réussi à relever la tête en Ligue des champions face à l'AC Milan. Le club espagnol a essuyé une nouvelle défaite inquiétante (1-3) à domicile et sombre un peu plus. En mauvaise posture, les Madrilènes ne proposent pas un niveau de jeu satisfaisant pour briller, peut-être la faute à certains qui n'en feraient pas assez.

Après une saison exceptionnelle marquée par une nouvelle victoire en Ligue des champions, le Real Madrid n'a pas démarré l'exercice 2024-2025 sur les mêmes bases. Le célèbre club espagnol est à la peine depuis des semaines et en ce moment, on touche même le fond. A l'approche du match face à Osasuna en championnat, Miguel Merino, père de Mikel Merino et ancien joueur du club, alerte les Merengue sur le grand problème de l'effectif.

Un départ qui coûte cher

Depuis le début de la saison, beaucoup d'observateurs n'hésitent pas à dire que le départ à la retraite de Toni Kroos est terrible pour le Real Madrid. L'Allemand était la vraie pièce maîtresse de l'effectif et il manque au milieu de terrain. « Pourquoi Madrid s’effondre-t-il ? Ce n'est pas quelque chose de normal. Le départ de Kroos ne peut pas tout expliquer. Sur le premier corner de Milan, par exemple, Kroos n'aurait pas pu faire grand-chose. C'est un problème qui va au-delà » analyse Miguel Merino pour As.

Mbappé pas assez impliqué ?

Deuxième de Liga avant d'affronter Osasuna ce samedi, le Real Madrid pointe désormais à 9 longueurs du FC Barcelone qui a un match en plus. L'écart se creuse un peu plus avec les rivaux et les Madrilènes ont déjà perdu deux fois en Ligue des champions. « Il y a des joueurs qui doivent être plus impliqués défensivement et être davantage en groupe. C'est une équipe déséquilibrée en ce sens car il faut que les onze joueurs aient la même idée et la même attitude » poursuit Miguel Merino. Kylian Mbappé pourrait bien être visé.