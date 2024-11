Mbappé : Le Real Madrid lui fait une promesse dingue !

Thomas Bourseau

Les années se sont suivies et les échecs aussi au PSG pour Kylian Mbappé en Ligue des champions. Cet été, le capitaine de l'équipe de France a signé un contrat de cinq ans chez le champion d'Europe en titre. Et son entraîneur Carlo Ancelotti chasse un nouveau sacre européen.

« Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin ». En mars 2023, avec une bonne dose d'ironie, Kylian Mbappé tenait ces propos en conférence de presse. Pour remettre dans le contexte, le capitaine de l'équipe de France avait prolongé son contrat au PSG quelques mois plus tôt où les désillusions en Ligue des champions se sont empilées au fil des années.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Avant d'arrêter, j'aimerais remporter une nouvelle Ligue des champions»

A la dernière intersaison, Kylian Mbappé s'en est allé vivre son rêve de gosse en signant en faveur du Real Madrid et a gagné la Supercoupe d'Europe dès sa première le 14 août dernier. Carlo Ancelotti a été nommé entraîneur de l'année au Ballon d'or grâce au trophée Johan Cruyff par le biais du sacre du Real Madrid en Ligue des champions. Et ce n'est qu'un début. « Avant d'arrêter, j'aimerais remporter une nouvelle Ligue des champions. Et après, encore une autre. (Il rit.) Chaque entraîneur souhaite atteindre le top ».

«Ce club est spécial, c'est le meilleur du monde»

Lors de l'entretien accordé à France Football, l'entraîneur du Real Madrid a dressé un portrait idyllique du club merengue au passage. « Mais entraîner le Real, c'est vraiment... Ce club est spécial, c'est le meilleur du monde, pour son histoire, son environnement, son atmosphère, ses supporters ».