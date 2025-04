Polémique à l’OM, la mère de Rabiot se fait allumer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Insultée par le public du Parc des Princes lors du Classique face à l'OM, Véronique Rabiot était invitée de l'émission Complément d'Enquête jeudi dernier. La mère d'Adrien est revenue sur les incidents durant la rencontre, mais a refusé d'évoquer les attaques contre Mathieu Valbuena au Vélodrome en 2015. Une erreur selon Pierre Ménès.

Véronique Rabiot n’a pas chômé ces derniers jours. Insultée lors du Classique entre le PSG et l’OM, la mère d’Adrien Rabiot s’est installée sur le canapé rouge de Tristan Waleckx dans Complément d’Enquête. Au cours de cette émission, le journaliste avait établi un comparatif avec les insultes reçues par Mathieu Valbuena au Vélodrome en 2015. Prise de court, elle avait refusé de répondre à la question, par respect pour l’OM.

Rabiot botte en touche

« Ah ouais, non mais là vous exagérez... Non, je ne peux pas répondre à ça. Vous ne pouvez pas me mettre en difficulté comme ça vis-à-vis de l'OM, enfin quand même ! » avait-elle déclaré, agacée. Mais selon Pierre Ménès, cette question aurait mérité une réponse claire de sa part.

« Elle est mauvaise comme pas possible »

« Elle a eu le sentiment de se faire piéger. Elle a voulu faire de la langue de bois comme c’est très régulièrement le cas dans le milieu du foot français. Après le problème, c’est que c’est totalement surjoué, elle est mauvaise comme pas possible, elle fait semblant de monter sur ses grands chevaux alors que la potence avec Valbuena dans les tribunes du Valbuena c’est aussi grave que les banderoles contre son fils et elle au Parc des Princes, il n’y a pas d’échelle dans la connerie et la violence. On est tous au même niveau. Elle aurait pu avoir une réponse moins convenue et peut-être un peu plus courageuse, mais bon le courage dans le foot » a confié le journaliste sur sa chaîne Youtube.