Thierry Gilardi, la belle déclaration de Karim Benzema

Axel Cornic

Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais va affronter Manchester United en Ligue Europe, ce qui rappelle quelques souvenirs à certains. C’est le cas de Karim Benzema, jeune prodige lyonnais qu’il y a 17 ans marquait un but d’anthologie face à l’armada mancunienne de Wayne Rooney ou encore Cristiano Ronaldo.

Si tous les yeux sont tournés sur le PSG et sa conquête de la Ligue des Champions, il ne faut pas oublier les autres clubs de Ligue 1. Ainsi, ce jeudi c’est l’OL qui s’offre une affiche de gala face à Manchester United, en grande difficulté cette saison en Premier League et qui compte sans aucun doute sur la Ligue Europa pour sauver les meubles.

« C'est un but qui restera gravé, c'est sûr »

Mais cette affiche rappelle des lointains souvenirs avec un choc qui avait une toute autre gueule en 2008, lorsque Manchester United dominait l’Europe et l’OL était un heureux outsider. Et ça concerne Karim Benzema, qui avait marqué un but incroyable en 8e de finale face à des Red Devils où l’on pouvait retrouver des grands noms comme Edwin van de Sar ou encore Cristiano Ronaldo. « C'est marrant car on m'en a justement parlé il y a trois jours au club. C'était Houssem Aouar, Moussa Diaby et N'Golo Kanté. Ils en parlaient ! Ouais... Ça fait loin mais bon... C'est comme ça. (Il soupire.) C'est un but qui restera gravé, c'est sûr » a expliqué l’attaquant français, auprès de L’Equipe.

« Paix à son âme, mais le commentaire en direct de Thierry Gilardi reste gravé aussi »

« Et il y a tout qui va avec : paix à son âme, mais le commentaire en direct de Thierry Gilardi reste gravé aussi » a poursuivi Benzema, qui a eu un mot pour l’ancien commentateur de TF1, décédé seulement quelques mois après cette rencontre. « C'est un tout en fait, il y a l'action, mon exécution, Manchester United la meilleure équipe du monde cette année-là, les mots du commentateur de TF1... Maintenant j'espère que Lyon va gagner et se qualifier pour les demi-finales ! »