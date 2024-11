Mbappé : Le Real Madrid doit tenter un pari !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid ne compte pas en ses rangs le Kylian Mbappé le plus décisif de sa carrière. Néanmoins, quand bien même le buteur de l'équipe de France semble traverser un passage à vide tant sportif que psychologique, Emmanuel Petit ne perd pas espoir de le revoir briller sur les terrains. Mais cela dépendra du Real Madrid et du temps qui lui sera accordé.

Pour Kylian Mbappé, la vie n'est pas rose en ce moment. En plus de ses difficultés d'adaptation aux avant-postes du Real Madrid dans une tactique à laquelle il n'adhérerait pas d'après Mundo Deportivo, le champion du monde tricolore enchaîne un second rassemblement sans être appelé par Didier Deschamps. La première fois fut en raison d'une gêne à la cuisse, mais pour ce rassemblement de novembre, ce serait uniquement un choix du sélectionneur des Bleus.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Mbappé traîne son spleen ?

Le journaliste Romain Molina a dévoilé sur sa chaîne YouTube vendredi que le climat deviendrait délétère pour Kylian Mbappé en équipe de France. Et à cause d'un traitement médiatique à charge en France, le capitaine des Bleus refuserait de revenir pour le moment avec la sélection. Emmanuel Petit a évoqué une certaine descente aux enfers plus que jamais fulgurante pour Mbappé auprès de l'opinion publique alors qu'il était il y a encore peu particulièrement adulé. Le champion du monde 98 n'enterre pas pour autant Kylian Mbappé, au contraire.

«Tôt ou tard, ça finira par s'arranger pour lui»

Présent pendant l'émission Rothen s'enflamme vendredi soir diffusée sur RMC, Emmanuel Petit estime que tout n'est pas perdu pour Kylian Mbappé. Il va cependant falloir du temps que le Real Madrid devra lui allouer. « Est-ce qu'il peut remonter la pente ? J'en suis persuadé. Il est jeune, a 25 ans et c'est son plus gros match à l'heure actuelle, à la fois sur et en dehors du terrain. C'est un garçon qui reste intelligent et qui a des qualités. Le souci c'est comment est-ce que ça va se passer au Real Madrid aujourd'hui ? J'ai l'intime conviction que les grands joueurs comme ça arrivent toujours à trouver les solutions sur le terrain et que tôt ou tard, ça finira par s'arranger pour lui ».