Désastre au Real Madrid, Vinicius Jr se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a vécu une première période cauchemardesque face à Osasuna ce samedi. Le club espagnol a perdu trois joueurs en l'espace de quelques minutes. Rodrygo, Eder Militao et Lucas Vazquez sont sortis sur blessure, ce qui n'a pas empêché la Casa Blanca de remporter le match. Auteur d'un triplé, Vinicius Jr a eu un mot pour ses coéquipiers.

Une victoire au goût amer pour le Real Madrid et Vinicius Jr. Auteur d’un triplé, l’international brésilien était marqué par les blessures de ses coéquipiers : Rodrygo, Lucas Vazquez et Eder Militao, déjà touché gravement en août 2023.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Trois joueurs du Real Madrid blessés

« Aujourd'hui, nous avons très bien joué, ce que nous n'avons pas fait lors des derniers matchs. Mais je suis aussi triste pour Militao, Rodrygo et Lucas. C'est dommage que cela nous arrive autant de fois cette saison. J’espère que nous pourrons rester forts pour eux et qu’ils pourront revenir le plus tôt possible » a déclaré Vinicius Jr.

« J'éprouve de la tristesse »

La star du Real Madrid a eu un mot personnel pour Militao, victime d’une déchirure complète du ligament croisé antérieur avec lésion des deux ménisques de la jambe droite et dont la saison est déjà terminée. « Je suis très content des buts, mais le sentiment que j'éprouve est de la tristesse car Militao doit revivre ça » a confié Vinicius Jr dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.