«La seule et unique raison…», Hanouna justifie l’absence de Kylian Mbappé !

Apte à jouer, Kylian Mbappé ne sera toutefois pas de la partie pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Didier Deschamps n’a pas inclu le joueur du Real Madrid dans sa liste pour affronter Israël et l’Italie. Alors que le sélectionneur des Bleus n’a pas vraiment voulu expliquer cette absence de Mbappé, Cyril Hanouna a dévoilé la vérité.

Laissé au repos lors du précédent rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a cette fois pas été appelé par Didier Deschamps pour affronter Israël et l’Italie. L’attaquant du Real Madrid n’est pas blessé et pourtant, il ne figure pas dans la liste du sélectionneur annoncée ce jeudi. Une absence qui fait énormément parler, mais une part d’ombre subsiste puisqu’aucune explication n’a été donnée par Deschamps. Cyril Hanouna s’est alors chargé de cela lors de son émission Touche Pas à Mon Poste sur C8.

« Pour la cohésion de l’équipe »

Pourquoi Kylian Mbappé n’a-t-il donc pas été appelé par Didier Deschamps ? Cyril Hanouna a donné ses informations sur ce dossier, expliquant alors : « Des gens disent qu’ils auraient peur que son affaire en Suède rebondisse pendant le rassemblement de l’équipe et de France et que ça pourrait perturber l’équipe. Pas du tout. Ce n’est pas du tout ça. La seule et unique raison, je vais vous la donner, c’est que pour la cohésion de l’équipe, Didier Deschamps n’a pas pris Kylian Mbappé car il y a beaucoup de joueurs dans l’équipe qui se sentent mieux quand Kylian Mbappé n’est pas là. Ils commencent à se dire que l’équipe de France est meilleure, mieux. Les dernières sorties ont été très bonnes. Le jeu, ça jouait bien ».

« Il n’a pas envie que Mbappé vienne perturber ses coéquipiers »

« Pour l’instant, Didier Deschamps a envie de construire avec cette équipe et il n’a pas envie que Mbappé vienne perturber ses coéquipiers et la montée en puissance de l’équipe de France. Ils ont une grosse pression quand Kylian est là, quand il y a un contrôle, une passe à faire… L’équipe de France existe sans Mbappé, je pense que c’est ce que Deschamps veut montrer. Et si Mbappé veut se greffer à l’équipe de France et non pas l’inverse, il rejouera en équipe de France. Mais pour l’instant, c’est écarté en équipe de France », a poursuivi le présentateur.