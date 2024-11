Mbappé a recalé Deschamps, la grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Que s'est-il vraiment passé entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé pour que le capitaine de l'équipe de France ne soit pas convoqué pour le prochain rassemblement ? Luis Fernandez semble avoir un avis bien tranché sur la question, et il estime que Mbappé ne souhaitait pas retrouver les Bleus contrairement à ce qu'a affirmé Deschamps.

L'information a rapidement circulé en début d'après-midi jeudi, et elle a été officialisée quelques minutes plus tard par Didier Deschamps en conférence de presse : Kylian Mbappé, déjà absent du rassemblement de l'équipe de France le mois dernier, n'a une nouvelle fois pas été convoqué par Deschamps : « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment la présomption d'innoncence existe », a précisé le sélectionneur national.

Mbappé a plombé un phénomène du Real Madrid ! https://t.co/4AFqvviuac pic.twitter.com/AoqhIXtNyH — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Ça me paraît un peu étrange »

En clair, Deschamps annonce noir sur blanc que l'absence de Kylian Mbappé relève donc de sa propre décision et qu'il ne souhaitait pas convoquer l'attaquant du Real Madrid pour des raisons assez floues. Mais Luis Fernandez ne croit pas forcément à ce scénario. « C’est du 50-50. Quand on peut être sélectionné, on ne refuse pas la sélection, il faut penser à tous ces joueurs qui n’ont pas pu être appelés. Le capitaine n’étant déjà pas là la fois précédente, il aurait pu faire le déplacement et être avec ses coéquipiers. C’est le leader, son leader. Ça me paraît un peu étrange », indique l'ancien international français.

« Mbappé ne souhaitait pas »

« S’il n’est pas là, c'est que le joueur ne le souhaitait pas. Je pense que vu cette période qu’il traverse qui n’est pas la meilleure, une période de doute, il a peut-être voulu repousser, je vois la situation comme ça », poursuit Luis Fernandez, qui estime donc que Mbappé ne souhaitait pas être du rassemblement de ce mois de novembre en équipe de France, et a donc trouvé un terrain d'entente avec Deschamps.