Absence de Mbappé : Deschamps a-t-il eu raison de ne pas le sélectionner ?

En pleine possession de ses moyens, on s’attendait à revoir Kylian Mbappé avec l’équipe de France pour ce rassemblement de novembre. Après avoir manqué les derniers matchs des Bleus, le joueur du Real Madrid va finalement une nouvelle fois manqué à l’appel. En effet, Didier Deschamps a pris une énorme décision en ne sélectionnant pas Mbappé. Le bon choix de la part du patron de l’équipe de France ?

En ce mois de novembre, l’équipe de France va accueillir Israël puis se déplacer en Italie. C’est ce jeudi que Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour ces deux matchs des Bleus. Une liste où figure pour la première fois Lucas Chevalier, mais ce qu’on retient avant tout, c’est l’absence de Kylian Mbappé. Laissé au repos lors du dernier rassemblement, le joueur du Real Madrid était cette fois en pleine possession de ses moyens. Malgré cela, Didier Deschamps a tranché dans le vif et pris une décision radicale en décidant de se passer des services de Kylian Mbappé.

« J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement »

Bien évidemment, cette absence de Kylian Mbappé ne passe clairement pas inaperçue. Logiquement, lors de sa conférence de presse, Didier Deschamps a été assailli de questions pour tenter d’en savoir plus et le sélectionneur de l’équipe de France a alors répondu : « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses : Mbappé voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte, à partir du moment où la présomption d'innocence existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent ».

Une absence bénéfique ou pas ?

Si Kylian Mbappé ne jouera donc pas avec l’équipe de France en ce mois de novembre, c’est donc purement un choix de Didier Deschamps. Est-ce pour autant une bonne décision de la part du sélectionneur des Bleus ? Sportivement, le joueur du Real Madrid ne traverse actuellement pas la meilleure période de sa carrière. En difficulté avec la Casa Blanca, le capitaine de l’équipe de France subit de plus en plus de critiques. Mbappé ne serait alors pas arrivé dans la meilleure des formes avec les Bleus. Pour autant, malgré ce passage à vide, le joueur de 25 ans reste un joueur très important de la sélection, dont il est d’ailleurs le capitaine.

Alors, Deschamps a-t-il eu raison de ne pas sélectionner Mbappé ?