Nouvelle bombe sur Mbappé : Deschamps s'explique !

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. A la surprise générale, le sélectionneur des Bleus a décidé de se passer des services de Kylian Mbappé. Un choix que Didier Deschamps a expliqué.

Revenu de blessure depuis peu, Kylian Mbappé n'avait pas été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois d'octobre. Ce jeudi après-midi, le sélectionneur de l'équipe de France s'est présenté en conférence de presse pour annoncer sa nouvelle liste de joueurs choisis pour la prochaine trêve internationale. Si Kylian Mbappé est à 100% sur le plan physique et athlétique, Didier Deschamps ne l'a pas rappelé pour autant. En effet, le patron des Bleus a choisi ces attaquants pour affronter Israël et l'Italie le 14 et le 17 novembre : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani (PSG), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern) et Marcus Thuram (Inter).

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Deschamps n'a pas convoqué Mbappé

Alors qu'il n'a pas convoqué Kylian Mbappé pour les prochains rendez-vous des Bleus, Didier Deschamps a justifié son choix en conférence de presse ce jeudi après-midi. « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter », a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France, avant d'en rajouter une couche.

«Mbappé voulait venir»

« Ce que je peux vous dire, deux choses : Mbappé voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte, à partir du moment où la présomption d'innocence existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent », a précisé Didier Deschamps, le patron des Bleus. Reste à savoir quand Kylian Mbappé fera son retour sous le maillot de l'équipe de France.