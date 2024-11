Mbappé veut s’arrêter, l’incroyable demande après le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'absence de Kylian Mbappé lors de la dernière trêve internationale a suscité la controverse, et celle-ci aurait pu être encore plus grosse avec l’idée initiale du capitaine tricolore. Selon L’Equipe, ce dernier souhaitait en effet rater plusieurs rassemblements pour les matches de la Ligue des Nations afin de se concentrer sur sa nouvelle aventure au Real Madrid.

L’absence de Kylian Mbappé au dernier rassemblement de l’équipe de France a pris une tournure très sérieuse après l’enquête pour viol et agression sexuelle dans un hôtel de Stockholm visant le capitaine tricolore selon la presse locale. Avant cette affaire, c’est sur un plan sportif que la polémique avait éclaté alors que le joueur, officiellement forfait, avait déjà retrouvé le chemin des terrains quelques jours auparavant avec le Real Madrid. Mbappé avait alors été accusé de privilégier son club.

Mbappé voulait ouvrir une parenthèse loin des Bleus

Si cette absence a fait parler, l’idée initiale de Kylian Mbappé aurait pu faire encore plus de bruit. Comme le révèle L’Équipe dans ses colonnes du jour, l’ex-star du PSG aurait profité d’un échange avec Didier Deschamps, venu à Madrid avant la dernière trêve, pour discuter avec lui de son état d’esprit et de sa volonté de prendre de la distance avec la sélection lors des trois rassemblements automnaux et de la Ligue des nations, ce qui aurait pu permettre à de nouvelles têtes, selon lui, de faire leur apparition durant son absence, précise le quotidien sportif. Mbappé aurait ainsi pu se consacrer à son nouveau club après sept années au PSG.

Deschamps compte sur Mbappé

Un point de vue que n’a pas partagé Didier Deschamps, désireux de s’appuyer sur son capitaine pour les échéances suivantes et l’intégration des nouveaux venus. Cela n’a pas empêché Kylian Mbappé de faire l’impasse sur le rendez-vous d’octobre, mais sa présence est attendue pour le prochain rassemblement et les matchs contre Israël (14 novembre) et l’Italie (17 novembre).