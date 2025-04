Problème avec Mbappé, le Real Madrid balance !

Pierrick Levallet

En signant Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid pensait obtenir une attaque de feu. Mais finalement, l’arrivée du Français a déséquilibré l’équipe. Le champion du monde 2018 et Vinicius Jr n’ont pas vraiment aidé leur milieu de terrain cette saison. Le Real Madrid semble d’ailleurs avoir pris conscience de cela.

S’il est vrai que le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato l’été dernier avec la signature de Kylian Mbappé, il est tout aussi vrai que l’arrivée du Français a provoqué quelques problèmes dans le club madrilène. La saison passée, Carlo Ancelotti avait une équipe parfaitement équilibrée. Les performances sur le terrain parlaient d’ailleurs pour lui.

Le onze du Real Madrid déséquilibré par Mbappé ?

Mais cette saison, l’entraîneur du Real Madrid a été contraint de revoir ses plans pour intégrer Kylian Mbappé dans son onze de départ. Et depuis, l’équipe a paru désordonnée. Il faut dire que l’international français ne fait pas souvent les replis défensifs exigés par Carlo Ancelotti, Vinicius Jr non plus.

Le Real Madrid a pris conscience du problème

Et comme le rapporte AS, le Real Madrid semble avoir pris conscience du souci. Certains au sein du club madrilène affirmeraient même qu’il s’agit là d’un problème à régler au plus vite. Par ailleurs, l’absence de Toni Kroos (parti à la retraite) a été grandement préjudiciable pour le Real Madrid. À voir maintenant ce que les dirigeants merengue changeront cet été pour éviter de revivre le même fiasco que contre Arsenal ce mercredi soir la saison prochaine.