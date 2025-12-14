Kylian Mbappé, le divorce annoncé avec une star !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé pourrait bien ne plus être sous les ordres de Xabi Alonso d’ici quelques jours. Le technicien espagnol est sur la sellette au Real Madrid. Sa relation avec l’ensemble du vestiaire se serait considérablement dégradée ces dernières semaines. Les problèmes du coach de 44 ans tiennent leur origine dans le remplacement de Vinicius Jr contre le FC Barcelone.

«Le remplacement de Vinicius lors du Clásico a changé sa relation» « Le problème n'est pas lié aux résultats, mais à la gestion. Les résultats n'ont pas été mauvais, mais le remplacement de Vinicius lors du Clásico a changé sa relation avec les joueurs... Le jour du match contre City, même Asencio a fait des gestes pour demander son remplacement » a ainsi confié le journaliste Ferran Martinez dans des propos rapportés par SPORT.