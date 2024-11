Equipe de France : Un entraîneur de Ligue 1 va prendre la place de Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si la carrière de Zinédine Zidane avait pris fin en mai 2021, au moment de son départ du Real Madrid ? Selon Jérôme Rothen, il est possible que le champion du monde 1998 ne veuille plus entraîner. Dans ce cas qui pourrait prendre la place de Didier Deschamps en équipe de France ? Ancien de l'ASSE, Jean-Michel Larqué a soufflé une idée à la FFF.

L’avenir de Zinédine Zidane s’écrit avec un gros point d’interrogation. Cela fait plus de trois ans que le champion du monde 1998 s’est éloigné du football. S’il a été aperçu lors de grands événements comme la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, ou lors de soirées promotionnelles, l’ancien coach du Real Madrid demeure relativement discret. Devenu grand-père, Zidane profite de sa famille, partageant sa vie entre Madrid et Marseille. Le football ne ferait plus partie de son quotidien, malgré de nombreuses sollicitations.

Zidane annoncé chez les Bleus

Récemment, l’Arabie Saoudite lui aurait offert un pont d’or, mais Zidane n’a pas donné suite. Selon Christophe Dugarry, son ami espérerait prendre la succession de Didier Deschamps après le Mondial 2026. « Il n’ira pas, il n’ira jamais. S’il avait dû y aller, il y serait depuis longtemps. (…) Il a proposé ses services en équipe de France, on lui a dit non. Après, il fait ce qu’il veut » avait-il confié sur RMC.

Le plan B est dévoilé ?

Mais de son côté, Jérôme Rothen a de sérieux doutes sur un retour de Zidane. « Je pense que Zidane ne veut plus entraîner. Je ne dis pas que j’ai des informations, mais quand JR25 dégaine… » a confié l’ancien joueur du PSG. Dans ce cas, qui pourrait prétendre à remplacer Deschamps chez les Bleus ? Jean-Michel Larqué a une idée. « Si Zizou ne veut pas l'Équipe de France, pourquoi pas Genesio ? Il me fait beaucoup penser à Aimé Jacquet, un entraîneur qui a bien réussi. Dans son attitude, son calme sur le plan aussi de la pédagogie, il me fait penser à Aimé » a-t-il déclaré au sujet de l’entraîneur du LOSC.