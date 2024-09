Deschamps - Equipe de France : Un proche de Zidane balance cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En froid avec Didier Deschamps et annoncé proche de Zinédine Zidane, Christophe Dugarry s'est lâché avant la rencontre de Ligue des Nations face à la Belgique (2-0). Selon le champion du monde 1998, le sélectionneur de l'équipe de France est en fin de cycle et isolé au sein d'un vestiaire, qui s'écarte chaque jour un peu plus de lui.

Critiqué après la défaite de son équipe face à l’Italie vendredi dernier (1-3), Didier Deschamps a trouvé les ressources nécessaires pour vaincre la Belgique à Lyon (2-0). Une victoire qui ne devrait pas faire changer d’avis Christophe Dugarry, l’un des opposants au sélectionneur.

Dugarry s'en prend à Deschamps

Selon lui, Deschamps a fait son temps à la tête de l’équipe de France. « Le groupe a perdu toute son énergie, son envie, sa volonté depuis un bon moment. On parle d’une incapacité à réagir face à une équipe offensive, qui a de l’envie. C'est ce qui me frappe le plus. Les mecs ont eu le même discours pendant 12 ans. Je pense qu'ils n'écoutent plus, ils sont lassés. Si les joueurs ne courent pas, c’est qu’il y a un manque d’investissement, que le discours ne passe pas » a-t-il confié lors de l’émission Rothen S’Enflamme.

Deschamps est toujours soutenu

Mais si l’on en croit les indiscrétions dévoilées par RMC Sport ce mardi, Deschamps conserve la confiance de son groupe, malgré les nombreuses critiques autour du spectacle délivré et les interrogations sur le cas Antoine Griezmann, qui a mal vécu sa mise à l’écart durant l’Euro.