Real Madrid : Mbappé piraté, son clan sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande difficulté sur les terrains de football, Kylian Mbappé a eu la grande surprise de voir son compte X être piraté. Des tweets sur Lionel Messi ou encore sur la Palestine ont été publiés avant d'être vite supprimés. Contacté par la presse anglaise pour évoque cet épisode, l'entourage de l'international français a préféré ne pas réagir.

Le mois d’août a été particulièrement délicat pour Kylian Mbappé, qui a dû s’acclimater à un nouvel environnement et à un nouveau club. Mais tout n'a pas été facile Lors des trois premiers matches de championnat, il n’avait pas réussi à trouver le chemin des filets. Face à Las Palmas, le 28 août dernier, le joueur français s’était même agacé devant les choix de Vinicius Jr.

Mbappé : Deschamps va faire un cadeau au Real Madrid https://t.co/LsXtX2d3DF pic.twitter.com/iEJSWhrLbB — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Mbappé a débloqué le compteur

« Il progresse très bien, je le vois progresser chaque jour, il est enthousiaste, enthousiaste, il s'entraîne bien et il est très humble. Son dernier but remonte au 14 août, aujourd'hui c'est le 28. Il ne reste que deux semaines : pas assez de temps pour que nous ou lui nous inquiétions» avait déclaré Carlo Ancelotti, au secours de son joueurs. L’entraîneur du Real Madrid n’a pas eu tort. Quelques jours plus tard, il claquait un doublé face au Bétis.

L'entourage de Mbappé veut tourner la page

Mais Mbappé avait vécu un mois d’août compliqué, également en dehors du terrain. Son compte X avait été piraté. Des messages sur la cryptomonnaie, la guerre à Gaza ou encore Lionel Messi avaient été publiés puis supprimés dans la foulée. Contacté par The Athletic, l’entourage de Mbappé indique que tout est rentré dans l’ordre sans rentrer plus dans les détails.