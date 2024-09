La star de l’équipe de France et du Real Madrid est à l’affiche d’une publicité pour le célèbre jeu de football fantasy Sorare. On peut l’y voir en compagnie de son frère, Ethan, qui le chambre et ruine ses journées, car il l’a battu. A la fin du clip publicitaire, Kylian Mbappé demande de l’aide pour battre son petit frère.

Depuis quelques années, Kylian Mbappé est souvent au centre des débats concernant son image. L’ancien numéro 7 du PSG est très attaché à ses collaborations avec les marques et il a récemment publié une vidéo dans laquelle lui et son petit frère son mis en scène.

I’m gonna need your help.



Manage my @Sorare Fantasy Football team and let’s show to my brother Ethan Mbappé who’s the best!



Play now and get rewarded for the job. 🤝#KylianMbappeNeedsYou #Sorare pic.twitter.com/lHf4iNMGiK