PSG - Real Madrid : Une révélation à 70M€ est lâchée sur le transfert de Mbappé

Passé par l'AS Monaco au cours de sa carrière de dirigeant, Antonio Cordon a pu côtoyer Kylian Mbappé au cours de ses derniers mois sur le rocher. Le responsable espagnol s'est prononcé sur son départ vers le PSG pour 180M€ et a révélé que l'indemnité de transfert aurait pu être bien inférieure.

En rejoignant le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a réalisé son rêve de gosse au terme d’un chemin débuté sur un petit rocher. C’est à Monaco que le joueur français a fait ses classes et a commencé à matérialiser ses désirs de professionnalisme. Un premier cap conclu en 2017 par un transfert au PSG. Directeur sportif de l’AS Monaco au moment de son départ, Antonio Cordon a connu un jeune homme, qui affichait déjà une grande maîtrise sur le terrain.

Cordon se souvient de Mbappé

« Quand il est arrivé, il avait déjà fait ses débuts mais travaillait avec la deuxième équipe. Il est resté à partir de la pré-saison et, au vu du niveau qu'il affichait, on pouvait voir que c'était un joueur totalement différent et qu'il fallait miser sur lui. C'est cette année-là que nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des champions et que nous avons remporté le championnat et la coupe » a confié le responsable espagnol au micro de la Cadena Ser.

Le risque payant de l'AS Monaco

Cordon a aussi été marqué par le professionnalisme du jeune Mbappé, qui maîtrisait déjà la langue de Cervantes. « Quand je suis arrivé, il parlait déjà parfaitement espagnol, mais il lui a fallu un mois pour me parler en espagnol » a-t-il confié. Ce n’est pas un hasard puisque le Real Madrid s’était déjà manifesté en 2017 pour le recruter. La somme de 70M€ avait été évoquée, mais la direction monégasque a pris le risque de refuser des sommes en dessous de 100M€. Cela s’est avéré payant puisque, quelques semaines plus tard, Mbappé s’engageait avec le PSG pour 180M€.