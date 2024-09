PSG : Après Mbappé, le Real Madrid prépare un sale tour sur le mercato !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été au cœur d’une véritable bataille entre le PSG et le Real Madrid et ce, pendant des années. Ces derniers temps, les routes des deux clubs se sont souvent croisées sur le marché des transferts et ce serait une nouvelle fois le cas dans le cadre de l’opération William Saliba selon la presse étrangère.

Pendant de longues années, le PSG et le Real Madrid se sont disputés les services de Kylian Mbappé (25 ans). Tout a commencé à l’été 2017. Après l’émergence du jeune joueur formé à l’AS Monaco avec l’équipe première du club du Rocher à la fois en Ligue 1 et en Ligue des champions, les deux cadors de Ligue 1 et de Liga se sont sérieusement penchés sur le profil de celui qui allait devenir champion du monde avec l’équipe de France en 2018 en Russie.

Mbappé - Griezmann : Une décision fracassante de Deschamps ? https://t.co/PDdBlXrvrn pic.twitter.com/D32miaAvVX — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Le PSG et le Real Madrid se sont vaillamment battus pour Mbappé

Et pour cause, l’AS Monaco avait reçu une belle offre de transfert de 180M€ de la part du Real Madrid, son club de rêve comme révélé au moment de sa signature à la Casa Blanca le 3 juin dernier. Cependant, c’est au PSG que Kylian Mbappé s’est engagé dans les dernières heures du mercato d’été de 2017. En 2021, le Paris Saint-Germain refusait les avances du Real Madrid pour un transfert de Mbappé. Et un an plus tard, bien que le géant madrilène lui déroulait le tapis rouge au printemps avant d’aller rafler la 14ème Ligue des champions de son histoire à Paris, Kylian Mbappé prolongeait son contrat au PSG.

Après Mbappé, le PSG et le Real Madrid se font la guerre pour Saliba ?

Cet été, Kylian Mbappé a définitivement tourné une page de sept ans au Paris Saint-Germain afin de signer (enfin) en faveur du Real Madrid. Une autre bataille ferait déjà rage entre le champion de France et le champion d’Espagne en coulisses pour un autre joueur de l’équipe de France après Mbappé : William Saliba (23 ans). CaughtOffside révèle ce lundi que le PSG et le Real Madrid superviseraient avec insistance le défenseur central d’Arsenal et des Bleus, déjà considéré comme une pointure de Premier League à son poste. Reste à savoir, en cas de départ d’Arsenal, qui obtiendra les faveurs du natif de Bondy.