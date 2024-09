Mercato - PSG : Transfert à 50M€, le successeur de Mbappé est bien là !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tout l’été, la succession de Kylian Mbappé a fait parler. L’attaquant français s’est engagé avec le Real Madrid et le PSG n’a pas recruté de joueur pour le remplacer. Et pour cause, le club parisien semble déjà avoir le remplaçant du Bondynois avec Bradley Barcola, recruté pour 50M€ en 2023.

Cet été, le PSG a vu partir Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid. Pendant tout l'été, la quête de son successeur a été suivie comme un feuilleton. Et pourtant, le club de la capitale n'a recruté aucun attaquant susceptible de faire oublier le Bondynois, malgré les nombreuses pistes qui ont circulé (Kvaratskhelia, Williams, Sancho, Osimhen...)

Barcola, le nouvel homme fort du PSG

Et pour cause, Luis Enrique pensait peut-être avoir déjà en sa possession un joueur capable de remplacer Kylian Mbappé à savoir Bradley Barcola. Recruté pour 50M€ il y a un an, l'ancien ailier de l'OL réalise un début de saison canon avec ses quatre buts en trois apparitions de Ligue 1. Soit déjà autant que lors de toute la précédente saison en L1. La preuve que Barcola a clairement franchi un pallier.

«On le sent plus libéré à gauche»

D'ailleurs, Rio Mavuba estime que Bradley Barcola profite du départ de Kylian Mbappé pour avoir plus de liberté sur son côté gauche. « Je pense que Barcola a la capacité de le faire. On l'a vu à l'Euro, il a pris ses responsabilités, notamment en tirant son tir au but, à cet âge-là, c'est impressionnant. Là, en début de saison, on le sent complètement libéré. C'est là aussi qu'on voit les grands joueurs, il s'adapte et lui, du fait qu'il n'y ait plus Mbappé, on le sent plus libéré à gauche, pour jouer les un-contre-un et s'il continue comme ça, ça va devenir très très fort », confiait l'ancien milieu de terrain sur le plateau de Téléfoot.