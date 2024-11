Malaise avec Mbappé, le Real Madrid intervient

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé célèbre ses 100 premiers jours au Real Madrid, une période mouvementée pour celui qui peine encore à répondre aux énormes attentes placées en lui. La formation merengue reste néanmoins confiante pour la suite comme l’a fait savoir un membre du club à la presse espagnole, s’alignant sur la récente prise de parole de Carlo Ancelotti.

Kylian Mbappé fête ses 100 premiers jours comme joueur du Real Madrid, et cela n’a pas été de tout repos pour l’ancien joueur du PSG, quittant la capitale française après sept saisons. Les attentes sont énormes sur les épaules de l’international français, qui n’est pas encore parvenu à avoir le rendement attendu avec 8 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres. De quoi l’inciter à faire l’impasse sur le rassemblement du mois d’octobre avec l’équipe de France pour se focaliser sur son intégration chez les Merengue, avant de rater le suivant pour des raisons encore mystérieuses.

Aucune panique affichée au Real Madrid

Pour ne rien arranger, Kylian Mbappé se retrouve également au cœur d’une affaire extrasportive en étant visé, selon la presse suédoise, par une enquête pour viol et agression sexuelle après sa virée à Stockholm. Malgré ces trois premiers mois très mouvementés, le Real Madrid n’est pas inquiet. Rapporté par le quotidien Marca, le club affirme être « calme » malgré les difficultés rencontrées par sa star, décrite comme « un joueur énorme » par la source interrogée.

« Je suis convaincu qu’il s’en sortira »

Interrogé avant la trêve internationale du mois de novembre, Carlo Ancelotti faisait le point sur la situation de Kylian Mbappé. « Il s’entraîne bien, il traverse une période difficile, comme chacun d’entre nous. Et comme chacun d’entre nous, il doit se dire que c’est une chance, que s’il est malin, il peut s’en sortir rapidement, avec plus de concentration et de caractère, confiait l’Italien, lui aussi fragilisé par les derniers résultats négatifs du Real Madrid. C’est ainsi qu’il faut affronter les problèmes. Le problème dont il souffre est le même que celui de tout le monde : il n’est pas en mesure de donner sa meilleure version. Mais il doit vivre ce moment comme une opportunité d’être meilleur à l’avenir. Je suis convaincu qu’il s’en sortira. Convaincu ».