Kylian Mbappé : Incroyable, un clash familial éclate au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après de nombreuses tentatives, le Real Madrid a enfin mis la main sur Kylian Mbappé. Florentino Pérez le voulait temps et le Français a rejoint la Casa Blanca cet été. Mais voilà que pour le moment, ça se passe mal pour Mbappé au Real Madrid, à tel point que ça se déchirerait dans la famille du président merengue entre le boss madrilène et son fils.

Kylian Mbappé ne l’a jamais caché, il a toujours rêve du Real Madrid depuis son plus jeune âge. Les chemins de chacun étaient appelés à se croiser tôt ou tard et le mariage a fini par se faire en cet été 2024. Après 7 ans au PSG et alors qu’il n’avait connu que la France jusqu’à là lui l'ancien joueur de l'AS Monaco, Mbappé s’est engagé au Real Madrid, signant jusqu'en 2029, où il connait actuellement la période la plus compliquée de sa carrière.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Ça va mal pour Kylian Mbappé au Real Madrid

Débarqué au Real Madrid, Kylian Mbappé s’imaginait certainement de meilleurs débuts. Mais voilà que les performances du Français déçoivent. Son rendement n’est pas celui escompté et son implication défensive est vivement critiquée. Le cas Mbappé est ainsi au coeur des débats en Espagne et au sein du même du Real Madrid et plus précisément de la famille de Florentino Pérez, les divergences sont folles.

« Il y a un problème entre le fils du président et le président »

C’est Cyril Hanouna qui a révélé, sur le plateau de TPMP, cette guerre familiale chez les Pérez à propos de Kylian Mbappé. En effet, ça n’irait clairement pas entre Florentino Pérez, président du Real Madrid, et son fils : « Vous voulez que je vous donne une vraie info sur le Real Madrid. Il y a un problème entre le fils du président et le président parce qu’ils veulent écarter Kylian Mbappé. Mais le président veut encore donner sa chance à Mbappé ».