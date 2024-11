Mbappé : Le Real Madrid a trouvé la solution miracle ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé affiche de sérieuses difficultés dans le jeu. Le Real Madrid, de son côté, cherche des solutions pour tirer le meilleur de l’attaquant de 25 ans tout en obtenant un équilibre sur le plan défensif. Et dans cette optique, Carlo Ancelotti aurait peut-être trouvé la réponse pour régler ces problèmes.

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé pensait y vivre un véritable conte de fée. Mais finalement, l’international français vit l’un des passages les plus compliqués de sa carrière. Auteur de 8 buts en 16 matchs, l’attaquant de 25 ans peine à se montrer vraiment pesant dans le jeu des Merengue. Le champion du monde 2018 n'arrive pas à retrouver son véritable niveau, qui lui avait permis de briller avec le PSG et l'équipe de France les années précédentes. Par ailleurs, son arrivée dans le onze de Carlo Ancelotti a totalement déséquilibré l’équipe.

Le Real Madrid cherche une solution pour Mbappé

En effet, le Real Madrid n’est plus aussi solide que la saison passée sur le plan défensif. Kylian Mbappé est naturellement pointé du doigt puisqu’il est l’un de ceux qui fournissent le moins d’efforts à la récupération du ballon. Carlo Ancelotti chercherait donc un moyen de combler les lacunes du natif de Bondy et retrouver un certain équilibre défensif.

Brahim Diaz va résoudre le casse-tête d'Ancelotti ?

Et dans cette optique, Brahim Diaz pourrait avoir un rôle clé au cours des prochaines semaines d’après les informations de Relevo. L’international marocain serait remis à 100% de sa blessure à la jambe droite. Le joueur de 25 ans serait considéré comme un renfort fondamental dans le vestiaire du Real Madrid, puisqu’il ne ménage pas ses efforts sur le terrain. En l’absence de Rodrygo, blessé, Brahim Diaz devrait avoir plus de temps de jeu et pourrait ainsi combler les replis défensifs presque inexistants de Kylian Mbappé. L’ancien de Manchester City pourrait être la solution miracle pour régler tous les soucis du Real Madrid. À suivre...