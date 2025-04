OM : Le clash provoqué par... Emmanuel Macron !

La rédaction

L'OM est secoué par de nouvelles tensions internes, cette fois à cause de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu danois, rapidement devenu un leader du vestiaire, a suscité des critiques après avoir reçu une dérogation pour rencontrer Emmanuel Macron à l'Élysée. Certains coéquipiers de l'OM jugent cette situation injuste, alimentant un nouveau clash au sein du groupe.

L'OM est dans l’œil du cyclone et les révélations sur des clashs internes ne cessent de fuser. Arrivé cet été à l’OM, en provenance de Tottenham, et devenu très rapidement un cadre du vestiaire, Pierre-Emile Hojbjerg incarne l’image de l’élève modèle et du leader au sein du groupe. Cependant ce statut n'excuserait pas tout et le milieu danois serait lui aussi au centre de quelques critiques de la part de ses coéquipiers, comme le révèle L'Equipe.

Un nouveau clash à l’OM

Le quotidien explique que certains joueurs de l’OM seraient contrariés par certaines différences de traitement, prenant en exemple la dérogation reçue par Pierre-Emile Hojbjerg ce lundi, lui permettant de se rendre à l’Élysée, invité par Emmanuel Macron en personne. Le milieu de l’OM a siégé à la table d’honneur aux côtés du roi du Danemark Frederik X, en visite officielle en France.

Hojbjerg invité par Emmanuel Macron

Le président de la République a invité le milieu de terrain de l’OM pour plusieurs raisons. Si l’attachement d’Emmanuel Macron au club phocéen a sans doute facilité la demande, Pierre-Emile Hojbjerg était également présent en raison de sa double nationalité : danoise par son père, française par sa mère. Blessé au pied et absent lors des deux dernières rencontres de l’OM, le milieu danois est espéré lors du match contre Toulouse, au Stade Vélodrome, ce dimanche. L'OM aura sans doute besoin de son milieu tant cette victoire est primordiale pour sortir de la crise.