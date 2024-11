Scandale en Suède : Mbappé a pris une décision forte !

Amadou Diawara

Lors de la trêve internationale d'octobre, Kylian Mbappé ne pas rejoindre le groupe France. Alors qu'il revenait tout juste de blessure, l'attaquant du Real Madrid a préféré parfaire sa remise en forme. Toutefois, Kylian Mbappé a profité de ses jours de repos pour faire une escapade en Suède, où il serait visé par une enquête pour viol. Non convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de novembre, le capitaine des Bleus ne compterait pas prendre la parole pour tenter d'éteindre les polémiques, préférant se concentrer sur son jeu.

De retour de blessure depuis peu, Kylian Mbappé a préféré zapper le rassemblement de l'équipe de France du mois d'octobre pour parfaire sa remise en forme. Toutefois, l'attaquant du Real Madrid a été aperçu en Suède pendant ses jours de repos, alors que les Bleus jouaient un match de Ligue des Nations. De surcroit, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle à Stockholm.

Mercato - PSG : Ce joueur pousse pour son transfert ! https://t.co/eUIr0ndFO0 pic.twitter.com/ku8ecH7UWw — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

«Mbappé n'a pas prévu de prendre la parole à court terme»

Pour la trêve internationale de novembre, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Kylian Mbappé. Alors qu'il vit un enfer sur le plan sportif et extrasportif, le numéro 9 du Real Madrid aurait décidé de se réfugier dans son travail de footballeur, ne comptant pas prendre la parole pour le moment d'après Harold Marchetti. « Kylian Mbappé envisage-t-il une prise de parole ou une interview pour s’expliquer et mettre fin à toutes ces polémiques autour de lui quand il ira mieux ? Par ailleurs, il n’a toujours pas été interrogé en Suède. Est-ce le signe qu’il n’y a rien dans le dossier et que l’affaire va être classée ? À ma connaissance, le Madrilène n'a pas prévu de prendre la parole à court terme. Il a autour de lui toute une équipe qui gère sa communication et rien n'est laissé au hasard. Il entend se concentrer sur le terrain », a précisé le journaliste du Parisien lors d'une série de questions-réponses avec des internautes.

«Il entend se concentrer sur le terrain»

Dans la foulée, Harold Marchetti a donné des précisions sur l'enquête visant Kylian Mbappé en Suède. « Concernant l'affaire suédoise, le temps judiciaire n'a rien à voir avec le temps sportif. L'enquête suit son cours, mais il faut rappeler qu'il peut, le cas échéant être entendu à distance. En aucun cas son nom n'a été mentionné par le procureur suédois en charge de l'enquête. Selon la loi en vigueur dans ce pays, le nom d’un suspect ne peut d'ailleurs être divulgué que s’il est majeur, et à partir du moment où il est placé en détention provisoire depuis au moins une à deux semaines. La confidentialité devrait donc au moins durer jusqu'à ce qu'il y ait une éventuelle décision de poursuivre la procédure. Le dossier est susceptible aussi d'être classé sans suite », a expliqué le spécialiste de l’équipe de France au service des sports du Parisien.