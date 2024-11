PSG/Neymar-Mbappé : Accord en vue pour Haaland, un transfert historique se prépare ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, Erling Haaland n’échappe pas aux rumeurs pour son avenir. Une situation qui pourrait être réglée prochainement, alors que la formation anglaise aurait entamé les discussions pour la prolongation du Norvégien. En cas de nouveau contrat, ce dernier pourrait disposer d’une clause libératoire XXL.

Erling Haaland va-t-il animer le mercato estival 2025 ? Bien qu’il disposera encore de deux années de contrat avec Manchester City à ce moment, le Norvégien disposerait d’une clause libératoire activable dès l’été prochain et valable pour les clubs extérieurs à la Premier League selon la presse étrangère, d’un montant compris entre 150 et 200M€. Une situation dont pourrait alors profiter le PSG, le FC Barcelone ou bien le Real Madrid, cités sur les traces d’Erling Haaland ces derniers mois, et qui pousse Manchester City à agir.

Haaland - PSG : Un transfert à 70M€ est annoncé https://t.co/Q0olHxA3x1 pic.twitter.com/5kLP3YEMLU — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Manchester City veut blinder Haaland

Selon The Mirror, Manchester City est passé à l’action pour conserver son cyborg norvégien, sans crainte de le voir partir. Comme l’explique le tabloïd anglais, la confiance règne en interne sur le fait de voir l’attaquant signer un nouveau contrat longue durée, alors que des pourparlers sont en cours à ce sujet. Un contrat XXL aurait été proposé à Haaland, qui pourrait voir son salaire hebdomadaire passer de 450.000 à environ 600.000€, ce qui ferait alors de lui le joueur le mieux payé de Manchester City mais aussi de Premier League, devançant Kevin De Bruyne.

Une clause à 240M€ ?

Avec une telle proposition, Manchester City aurait de bonnes chances de parvenir à ses fins, mais un point reste à régler : la clause libératoire. Le clan Haaland souhaite en inclure une, tandis que le club voudrait au contraire s’en défaire. The Mirror présente alors un possible compromis entre les deux parties, à savoir augmenter la clause libératoire à 200 millions de livres, soit près de 240M€. Si le transfert d’Erling Haaland devait à l’avenir atteindre un tel montant, l’ancien du Borussia Dortmund deviendrait tout simplement le joueur le plus cher de l’histoire, devançant les deux ex-stars du PSG, Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€).

Les plus gros transferts de l’histoire

1/ Neymar, du FC Barcelone au PSG pour 222M€ (2017)

2/ Kylian Mbappé, de l’AS Monaco au PSG pour 180M€ (2018)

3/ Philippe Coutinho, de Liverpool au FC Barcelone pour 135M€ (2018)

4/ Ousmane Dembélé, du Borussia Dortmund au FC Barcelone pour 135M€ (2017)

5/ João Félix, de Benfica à l’Atlético de Madrid pour 127M€ (2019)