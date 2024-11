PSG : Donnarumma critiqué, une star de Deschamps va l’éclipser ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti libre de l’AC Milan à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma se retrouve depuis dans le collimateur des supporters rossoneri. Ce dimanche, le portier du PSG pourrait ainsi être accueilli par les sifflets de San Siro lors du match entre l’Italie et la France, à l’inverse de Mike Maignan, qui bénéficie d’une bonne image de l’autre côté des Alpes.

Les retrouvailles entre Gianluigi Donnarumma et Milan sont toujours scrutées de près. Un an après l’accueil houleux réservé par les supporters de l’AC Milan au portier du PSG, parti libre à l’été 2021, ce dernier retrouve San Siro ce dimanche soir à l’occasion de la réception de l’équipe de France par l’Italie en Ligue des Nations. Encore une fois, Donnarumma pourrait être accueilli très froidement par son ancien public.

Donnarumma sifflé à Milan ?

« Je ne serais pas étonné que le public se comporte de la même manière, une partie à le siffler, une autre à l’applaudir, estime Matteo Cioffi, correspondant en Italie de RFI, interrogé par Le Parisien. La seule différence, cette fois, c’est qu’il devrait y avoir moins de supporters de l’AC Milan, car aucun Italien du club ne figure dans la liste. Cela pourrait donc lui épargner un certain nombre de sifflets. »

« Le gardien de l’équipe nationale sera sans doute plus sifflé que son homologue »

En face, c’est le Milanais Mike Maignan qui défendra la cage des Bleus, ce qui pourrait donner lieu à une scène peu commune voyant le portier adverse mieux accueilli que Gianluigi Donnarumma. « Voilà qui devrait accoucher d’une situation inhabituelle où le gardien de l’équipe nationale sera sans doute plus sifflé que son homologue qui lui ne sera chahuté ni par les Milanais, ni par les autres », imagine le journaliste Tancredi Palmeri. « Si Théo Hernandez est détesté des supporters de l’Inter et a perdu du crédit chez ceux de l’AC Milan depuis le début de saison, ce n’est pas le cas de Mike Maignan, précise Matteo Cioffi. Hormis les cris racistes à Udinese, lui n’a jamais eu aucun problème dans les autres stades. Il est très respecté et je pense qu’il y aura de gros applaudissements pour lui. »