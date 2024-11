Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Donnarumma vend la mèche ?

Thomas Bourseau

Gianluigi Donnarumma n’apporte pas entière satisfaction au PSG en ce début de saison et quelques bavures à son actif notamment en Ligue des champions. Depuis plusieurs mois, les décideurs parisiens lorgneraient Lucas Chevalier et pourraient lancer une offensive à l’avenir. Le gardien de 23 ans du LOSC et de l’équipe de France a lâché un surprenant message sur la suite de sa carrière.

Lucas Chevalier enchaîne les bonnes performances avec le LOSC en ce début de saison et notamment en Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0) début octobre et la Juventus la semaine dernière (1-1). L’international espoir de 23 ans a été appelé par Didier Deschamps et va pouvoir prendre la température d’un rassemblement avec l’équipe de France A sans honorer sa première sélection pendant ce rassemblement au vu de la concurrence avec Mike Maignan et Brice Samba.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le PSG prépare la succession de Donnarumma avec Chevalier ?

Néanmoins, cette convocation prouve que le portier du LOSC est entré dans une nouvelle dimension et conforte le PSG dans sa position. Foot Mercato révélait en mai dernier que le comité directeur parisien cherchait à s’entretenir avec le clan Chevalier, sous contrat jusqu’en juin 2027 à Lille. Ces dernières semaines, la presse anglaise a fait part d’un intérêt toujours d’actualité chez les dirigeants du Paris Saint-Germain pour Lucas Chevalier. D’autant plus que Gianluigi Donnarumma a enchaîné les ternes performances dans les buts du PSG.

«Lille est un très grand club européen. Mais il y a des étapes au-dessus»

En conférence de presse pour son premier rassemblement en équipe de France, Lucas Chevalier a fait part d’un palier à franchir. « On est dans une très grande nation, tous les joueurs jouent dans de très grands clubs européens. Lille est un très grand club européen. Mais il y a des étapes au-dessus. Il est certain que lorsque tu joues dans des très grands clubs, tu joues de plus grands affiches, t'es plus regardé, t'as plus d'exigences. C'est sûr que la place de numéro 1 dépend d'un très bon club. Il faut avoir cette lucidité ». a confié Chevalier dans des propos rapportés par RMC Sport.