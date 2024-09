Donnarumma reçoit un énorme coup de pression au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Matvey Safonov n'est pas venu au PSG pour se satisfaire d'un rôle de doublure. Malgré la concurrence de Gianluigi Donnarumma, le portier russe espère emmagasiner un maximum de temps de jeu sous le maillot parisien. L'ancien du Krasnodar en a remis une couche sur ses ambitions lors d'un entretien accordé à un média russe.

« Je ne suis pas prêt à m'asseoir sur le banc. Si vous êtes n°1 un jour, cela ne veut pas dire que vous le serez éternellement ». Dès son arrivée au PSG, Matvey Safonov avait annoncé la couleur. Le portier russe n’est venu au sein de la capitale française pour cirer le banc. Le gardien compte bien rendre la vie difficile à Gianluigi Donnarumma, sans véritable concurrence depuis le départ de Keylor Navas. Lors d’un entretien accordé à Match TV, Safonov est revenu sur ses propos, qui avaient surpris énormément.

Safonov en remet une couche

« De telles ambitions n’ont pas disparu ; tous les joueurs devraient avoir cela. Je n’ai pas dit que j’allais être numéro un, j’ai dit que je n’avais pas besoin d’être mis sur le banc tout de suite. Je comprends que je deviendrais numéro un que lorsque j'aurai supprimé tous mes défauts. Je dois travailler dur pour concourir constamment pour la première place. J'ai dit que pour le moment je n'étais pas prêt à accepter le rôle de second. Je vais continuer à travailler pour essayer d'avoir mon temps de jeu » a lâché Safonov.

« J'ai développé une bonne relation avec Donnarumma»

Malgré tout, Safonov précise que son entente avec Donnarumma est idéale. « J'ai développé une bonne relation avec lui. Dès le premier jour, il s'est montré une personne ouverte et gentille. Je n'ai jamais eu de problèmes avec lui. Il m'aide et me conseille malgré la barrière de la langue. Si nous parlions la même langue, nous communiquerions encore mieux » a-t-il précisé pour éviter toute polémique inutile.