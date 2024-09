Après le PSG, le clan Mbappé vend la mèche pour son retour en France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a débarqué en Normandie cet été. Via un fonds d'investissement, le joueur du Real Madrid a acquis 80% des parts de Coalition Capita au Stade Malherbe de Caen. Comme annoncé par l'un de ses proches et nouveau président du club, Ziad Hammoud, l'international français est arrivé avec de réelles ambitions.

Kylian Mbappé espérait faire son retour en France à l’occasion de la rencontre de Ligue des champions face au LOSC le 2 octobre prochain. Surtout que ce match devait marquer ses retrouvailles avec son petit frère, Ethan. Malheureusement blessé, l'aîné ne pourra être présent sur le terrain. C’est plutôt en tant que dirigeant du Stade Malherbe de Caen que Kylian Mbappé pourrait débarquer.

Mbappé bientôt présent à Caen ?

Selon Ziad Hammoud, proche de la famille Mbappé et nouveau président du Stade Malherbe de Caen, le joueur du Real Madrid pourrait se rendre au stade Michel D’Ornano. « Il suit de près le club, en tant qu’actionnaire, mais aussi en tant que grand passionné de football. En revanche, vous n’êtes pas sans savoir qu’il a un autre job. Il ne sera pas sept jours sur sept à Malherbe, mais j’espère bien qu’on le verra au stade cette saison. Vous savez, on n’a pas choisi Caen au hasard. Au fond de lui, il y a ce coup de cœur avec ce club où il aurait dû commencer et qui ne s’est pas effacé avec les dix années qui se sont écoulées. Il y a un petit côté romantique avec ce rendez-vous manqué. » a confié le responsable en conférence de presse.

Hammoud annonce les objectifs du club

Kylian Mbappé n’est pas venu faire de la figuration à Caen. « Il y a un objectif très ambitieux sur le terrain, mais aussi sur le côté non sportif : tout ce qui est commercial, administratif, création de contenus, communication… qui va se mettre en place petit à petit. On est là comme investisseurs sur le long terme. On n’a pas vocation à créer quelque chose et à revendre l’actif dans deux ans, ce n’est pas du tout l’idée. On veut faire rayonner l’ADN du club, ses racines caennaises, calvadosiennes, normandes aux niveaux national et international » a admis Hammoud dans des propos rapportés par Foot Mercato.