Mbappé : Coup de théâtre historique !

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé ne sera probablement pas dans la liste du prochain rassemblement des Bleus qui affrontent Israël et la Belgique. Une absence loin d'être anodine puisqu'elle est rarissime. Ce serait effectivement seulement la deuxième de sa carrière internationale que Kylian Mbappé n'est pas dans une liste de Didier Deschamps.

Sorti sur blessure contre Alavès (3-2), Kylian Mbappé devrait manquer trois semaines de compétition. « A la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution », a révélé le communiqué du Real Madrid. Par conséquent, l'ancien attaquant du PSG va manquer plusieurs matches importants avec le club merengue, et devrait également rater le prochain rassemblement des Bleus.

Mbappé, deuxième absence dans une liste de Deschamps

Une information loin d'être anodine puisque les blessures de Kylian Mbappé sont très rares, tout comme ses absences en équipe de France. S'il n'est pas convoqué par Didier Deschamps pour affronter Israël et la Belgique le 10 et le 14 octobre, ce serait seulement la deuxième fois de sa carrière internationale qu'il n'est pas présent dans une liste de l'équipe de France. Convoqué pour la première fois en mars 2017, le numéro 9 du Real Madrid était absent de la liste de Didier Deschamps en septembre 2019 pour affronter l'Albanie et Andorre. Kylian Mbappé souffrait alors d'une blessure à l'ischio. Le Bondynois a également déclaré forfait pour d'autres matches des Bleus comme ceux face à l'Islande ou encore la Turquie en octobre 2019 ou contre le Portugal le 14 novembre 2020, mais à chaque fois, il avait été convoqué par Didier Deschamps, et était donc présent dans les listes originelles.

Qui pour le remplacer ?

L'absence de Kylian Mbappé de la prochaine liste de l'équipe de France est donc un évènement compte tenu de sa rareté. Et cela va pousser Didier Deschamps à se creuser la tête pour le remplacer. Plusieurs options existent toutefois pour compenser l'absence du joueur du Real Madrid. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) avait par exemple été pré-convoqué en septembre après son excellent tournoi olympique, et peut une nouvelle fois prétendre à une place dans la liste. Les retours de Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Al-Ittihad) ou encore Christopher Nkunku (Chelsea) sont également envisagés, tout comme celui de Florian Thauvin (Udinese) qui se distingue en Serie A depuis le début de la saison. A moins que Didier Deschamps ne décide de réserver une surprise avec la première convocation de Maghnes Akliouche. Dans tous les cas, l'absence de Kylian Mbappé est un réel évènement.