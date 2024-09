Équipe de France : Deschamps se lâche après une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, Raphaël Varane a officiellement annoncé son départ en retraite. A 31 ans, la légende des Bleus a décidé de raccrocher après une courte aventure en Italie du côté de Côme. Dans la foulée de cette annonce, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a tenu à rendre un bel hommage à son ancien roc défensif.

Le monde du football a perdu l’un des meilleurs défenseurs de la dernière décennie. A 31 ans, Raphaël Varane a pris sa retraite ce mercredi. Le défenseur de Côme, légende du Real Madrid et de l’équipe de France, a officialisé sa décision par le biais d’un long post sur Instagram.

Officiel : Il rate son retour au RC Lens, et lâche une bombe https://t.co/2OEKrAAAIb pic.twitter.com/keOBvGPQTa — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

« Raphaël avait toutes les qualités requises pour réaliser la magnifique carrière qui fut la sienne »

Dès lors, plusieurs personnalités ayant fréquenté Raphaël Varane se sont exprimé et ont tenu à lui rendre hommage. C’est notamment le cas de Didier Deschamps. « Raphaël a choisi de mettre un terme à sa carrière. Le connaissant, je sais que cette décision, toujours difficile à prendre, est le fruit d’une mûre réflexion. C’est donc la bonne décision, qu’on se doit de respecter. La vitesse, la vista, la technique, le mental… Raphaël avait toutes les qualités requises pour réaliser la magnifique carrière qui fut la sienne », a confié le sélectionneur à propos de son ancien défenseur, apparu à 93 reprises sous le maillot de l’équipe de France.

« Je retiens l’image d’un joueur tourné vers les autres et vers le collectif »

« Pendant dix ans, l’Équipe de France a été une autre famille pour lui », poursuit Didier Deschamps. « Il y sera toujours le bienvenu. Il est arrivé jeune et s’est vite imposé comme un leader sur le terrain mais aussi en dehors, où son avis était écouté et respecté. Mais comme je l’ai souvent dit, l’âge n’est pas un critère pour s’imposer au plus haut niveau. Je retiens l’image d’un joueur tourné vers les autres et vers le collectif. En parfaite complicité notamment avec le capitaine Hugo Lloris, Raphaël a tenu un rôle important à la Coupe du monde 2018 puis à celle de 2022 ».