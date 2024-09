Officiel : L'annonce historique d'une légende de l'équipe de France

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, Raphaël Varane a officiellement annoncé la fin de sa carrière. Légende de l’équipe de France et du Real Madrid, le joueur a décidé de raccrocher à seulement 31 ans. Dans une carrière marquée par un très beau palmarès, le défenseur central a battu ou atteint divers records. Décryptage.

Après un dernier petit bout d’aventure à Côme, Raphaël Varane a dit stop. A 31 ans, le corps meurtri d’un défenseur ayant toujours donné à 100 % n’a pas pu aller plus loin. Ce mercredi, le Français a officialisé son départ en retraite donc, après une carrière marquée par un palmarès hors norme pour celui qui aura impressionné dès ses 18 ans à Lens, et qui aura formé une charnière sensationnelle avec Sergio Ramos au Real Madrid. Après (entre autres), une Coupe du monde 2018, de 4 Ligue des Champions, mais aussi de 3 titres de champion d’Espagne, Raphaël Varane s’en va...

Mercato : Le RC Lens snobé, Varane se justifie https://t.co/qRqEO89J9c pic.twitter.com/agRJL7Q7Df — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

« Je suis fier d'être resté fidèle à mes principes de sincérité »

« Je n'ai aucun regret, je ne changerais rien », a écrit le roc défensif de l’équipe de France sur Instagram. « J'ai gagné plus que je n'aurais pu en rêver, mais au-delà des accolades et des trophées, je suis fier d'être resté fidèle à mes principes de sincérité et d'avoir essayé de laisser le monde meilleur que je ne l'avais trouvé. J'espère que je vous ai tous rendus fiers. J'ai aimé me battre pour moi, pour mes clubs, pour mon pays, pour mes coéquipiers et pour les supporters de toutes les équipes pour lesquelles j'ai joué. De Lens à Madrid, en passant par Manchester et notre équipe nationale. J'ai défendu chaque insigne avec tout ce que j'avais, et j'ai adoré chaque minute de ce voyage ».

Des statistiques impressionnantes pour Varane

Comme le rapporte le compte Opta sur X, la carrière impressionnante de Raphaël Varane s’est également traduite par des chiffres lourds de sens. Le joueur de 31 ans est notamment le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe de France à avoir été capitaine. Avec 18 matchs disputés en Coupe du monde, Raphaël Varane dispose du troisième total de plus grand nombre de matchs du mondial disputés chez les Bleus. Avec 4 Ligue des Champions, le défenseur central a également le 2ème total après les nombreux joueurs avec 5 C1 dans leur palmarès. Enfin, à 18 ans et 12 jours, Varane est le plus jeune buteur de l’histoire récente du RC Lens.