Il annonce le successeur de Mbappé en équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur contre le FC Barcelone jeudi dernier (2-1), George Ilenikhena est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’AS Monaco en Ligue des champions, succédant ainsi à Kylian Mbappé. Un joueur qui pourrait bientôt débarquer en équipe de France selon John Williams, directeur sportif d’Amiens, ancien club de l’attaquant de 18 ans.

Jeudi dernier, l’AS Monaco a démarré sa campagne de Ligue des champions en s’imposant lors de la réception du FC Barcelone (2-1). Un succès obtenu en seconde période grâce à un but de George Ilenikhena, arrivé cet été en provenance du Royal Antwerp. À 18 ans et 34 jours, il est devenu le plus jeune buteur du club de la Principauté en C1, devant Kylian Mbappé (18 ans et 63 jours).

Mbappé - PSG : Une grande décision attendue en 2026 ? https://t.co/0BLGgIKoXx pic.twitter.com/WKMmRYNx0K — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

« J’avais conseillé le PSG de le prendre mais les dirigeants n’étaient pas très chauds »

Avant de débarquer à Amiens, puis au Royal Antwerp en juillet 2023, George Ilenikhena était aussi pisté par Angers, Nancy et Troyes, mais aurait également pu débarquer au PSG. « J’avais conseillé le PSG de le prendre mais les dirigeants n’étaient pas très chauds », a indiqué Tom Bouvil, ancien formateur de George Ilenikhena à Antony, au journal Le Parisien.

« Je le vois bien porter un jour le maillot tricolore »

Né au Nigéria, l’attaquant de l’AS Monaco est arrivé à l’âge de trois ans en France. Selon John Williams, directeur sportif d’Amiens, il n’est pas impossible de le voir bientôt en équipe de France une fois qu’il aura la nationalité française : « Le fait d’aller très jeune à l’étranger à un haut niveau lui a rendu service. L’exigence n’est pas la même. Il a pu progresser encore plus vite. C’est un véritable buteur, son avenir est doré. Une fois qu’il aura obtenu la nationalité française, je le vois bien porter un jour le maillot tricolore », a confié John Williams au Parisien.