Le RN taclé par l’équipe de France, cette légende du foot est «choquée»

Cet été, en pleine situation de crise politique en France, certains joueurs de l’équipe de France n’avaient absolument pas hésité à prendre parti contre le Rassemblement National. Marcus Thuram, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté, ou encore Jules Koundé s’étaient exprimé à ce propos. Cela ne plaît pas du tout à la légende Michel Platini, qui s’est emporté en revenant sur ce sujet.

Après des élections européennes largement remportées par le Rassemblement National, le président de la République Emmanuel Macron décidait, le 9 juin dernier, de dissoudre l’Assemblée Nationale, laissant ainsi lieu à de nouvelles élections législatives. Face à la montée de l’extrême-droite en France, certains joueurs de l’équipe de France s’étaient exprimés à ce sujet, comme Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, ou encore Marcus Thuram.

Real Madrid - équipe de France : Hanouna attaque violemment Mbappé https://t.co/sYoVI4qlYJ pic.twitter.com/578mgPgzOc — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Les Bleus ont fait barrage au Rassemblement National

« C'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Il y a des messages véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti (le Rassemblement national) à passer. Comme l'a dit Ousmane (Dembélé), il faut dire à tout le monde d'aller voter. En tant que citoyen, que ce soit vous ou moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et que le RN (Rassemblement national) ne passe pas (lors des élections législatives les 30 juin et 7 juillet) », lâchait ainsi le buteur de l’Inter en plein Euro avec les Bleus.

« Ils le font chez eux, individuellement, pas en conférence de presse avec le maillot de l'équipe de France »

Une prise de position claire pour certains, et qui n’a pas plus au triple Ballon d’Or Michel Platini : « Ce qui m'a choqué, c'est que les joueurs de l'équipe de France ont pris des positions politiques. L'équipe de France est l'équipe de tous les Français. Ils peuvent prendre position, mais ils le font chez eux, individuellement, pas en conférence de presse avec le maillot de l'équipe de France. Et j'en veux beaucoup à la Fédération d'avoir laissé ça. Ils ont raison de prendre des positions et de défendre leurs intérêts. Mais pas avec le maillot de l'équipe de France. La Fédération devait les empêcher. Là-dedans, ils ont été nul », a lâché la légende sur les ondes de RMC.