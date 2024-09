Kylian Mbappé a totalement snobé un joueur de l'équipe de France

Axel Cornic

Ancien de l’Olympique de Marseille et Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Florian Thauvin semble vivre une deuxième jeunesse en Serie A. Son équipe de l’Udinese est le surprenant leader du championnat italien devant l’Inter et la Juventus, avec notamment quatre buts et trois passes décisives en cinq matchs toutes compétitions confondues.

Suivant l’exemple de son ancien coéquipier, Florian Thauvin a décidé de quitter l’OM en 2021 pour tenter l’aventure au Mexique. Mais il n’a pas rencontré le même succès qu’André-Pierre Gignac sous le maillot des Tigres et a rapidement cherché une solution pour revenir en Europe.

Divorce en équipe de France, «Deschamps a un problème avec Mbappé» https://t.co/GD9V6ZHcUr pic.twitter.com/WLAqZ95MPG — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

L’énorme début de saison de Thauvin

Après la Ligue 1 et la Premier League, il a décidé de rejoindre la Serie A et après une première saison d’adaptation tout semble aller au mieux. Thauvin et l’Udinese sont en effet la grande surprise de ce mois de septembre, avec une place de leader du Championnat et surtout des prestations plus qu’abouties pour l’international français.

« Mbappé ne m’a pas félicité, mais Giroud... »

Ses anciens coéquipiers ne sont pas passés à côté de ce joli début de saison et l’ont félicité... mais cela n’est pas le cas d’un certain Kylian Mbappé. « Si Mbappé m’a félicité pour le début de saison ? Non, pas lui. Mais Olivier Giroud, avec qui je suis un grand ami, l'a fait » a déclaré Florian Thauvin. « Il était content de mon doublé à Parme, de tout ce que je fais. Les buts et les passes décisives sont ma joie ».