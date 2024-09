Divorce en équipe de France, «Deschamps a un problème avec Mbappé»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le cas Kylian Mbappé commence de plus en plus à faire parler. Désormais au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France ne ferait plus forcément l’unanimité au sein de sa sélection. Alors qu’il a été fait état de certains tensions entre les joueurs internationaux et Mbappé, voilà qu’il en serait de même avec Didier Deschamps. Entre le sélectionneur et son capitaine, la fracture serait de plus en plus grande.

Décevant à l’Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a pas plus brillé lors de la dernière trêve internationale que ce soit face à l’Italie ou la Belgique, face à qui il était remplaçant au coup d’envoi. Le niveau du joueur du Real Madrid pose désormais question en sélection, mais Didier Deschamps semble continuer de faire confiance à son capitaine. Le fait est que cela pourrait ne pas durer puisqu’entre Mbappé et le sélectionneur de l’équipe de France, ça deviendrait de plus en plus tendu.

« Il y a un problème avec Mbappé »

Alors que Cyril Hanouna avait déjà fait écho des tensions du côté de Kylian Mbappé envers Didier Deschamps, voilà que l’inverse serait également aussi vraie. En effet, au micro d’Europe 1, le présentateur a fait savoir : « Il y a un problème avec Mbappé. Tout le monde a un problème avec Mbappé. Didier Deschamps, j’imagine, avec les infos qui me remontent, qu’il a un problème avec Mbappé. On l’a vu, il ne l’a pas mis lors du deuxième match de la Ligue des Nations. Apparemment, il y a un problème Mbappé. Mais il y a un problème Mbappé, non seulement dans le vestiaire parce qu’il y a des problèmes avec lui et avec les autres joueurs. Mais il y a un problème également de niveau de jeu ».

« Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France »

A propos des propos des tensions entre les joueurs de l’équipe de France et Kylian Mbappé, Cyril Hanouna avait déjà expliqué : « Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France, plus personne ne veut jouer avec lui. Ils n’en peuvent plus de Kylian Mbappé. Ils disent tous qu’ils jouent beaucoup mieux sans lui, d’ailleurs ils ont fait un bien meilleur match contre la Belgique, alors qu’il n’était pas dans l’équipe. Il n’a pas fait un seul bon match pendant l’Euro et aujourd’hui, tous ses coéquipiers ont du mal avec lui. Ils l’aiment bien au fond, mais tout le monde dit que son entourage commence à vraiment influencer son caractère, ils trouvent qu’il a énormément changé ».