Deschamps : Kylian Mbappé et sa mère le dézinguent en privé

Alors qu’il est en plein litige avec le Paris Saint-Germain et pas au top avec le Real Madrid, Kylian Mbappé pensait sans aucun dote pouvoir se relancer lors de la trêve internationale. Ça a été tout l’inverse, puisque la star française a vu son image être écornée auprès du public, sans parler d’une relation avec Didier Deschamps qui semble plus fraîche que jamais.

Décidément, ce début de saison est très agité pour Kylian Mbappé. Pas encore à son meilleur niveau avec le Real Madrid, l’attaquant français a connu un passage en équipe de France assez compliqué. Et la trêve internationale terminée, les langues commencent à se délier et certains assurent qu’il y aurait un gros problème entre le capitaine des Bleus et son sélectionneur, Didier Deschamps.

« Le vrai problème de Deschamps, c’est Mbappé »

Au micro d’Europe 1 ce jeudi, Cyril Hanouna a balancé sur Kylian Mbappé, évoquant des grosses tensions autour de lui en équipe de France. « Le vrai problème de Didier Deschamps, c’est Mbappé. Ça devient très compliqué de le gérer de ce que je sais. Sur le France-Italie qu’il y a eu la semaine dernière il y avait Kylian Mbappé, ils n’ont pas du tout couru. Alors que contre la Belgique ils se sont donnés à fond pour pouvoir gagner sans Kylian Mbappé » a expliqué l’animateur, qui avait déjà évoqué ce sujet récemment.

« Sa maman a critiqué Deschamps en off et il l’a su derrière »

« Le problème qui va se poser pour Deschamps, c’est celui du niveau de jeu » a poursuivi Cyril Hanouna, dans son émission On marche sur la tête. « Est-ce que la France aujourd’hui joue mieux avec Mbappé ou sans Mbappé ? Aujourd’hui est-ce qu’il doit faire partie du onze de départ vu tous les talents qu’il y a ? Je ne suis pas sûr. Il a énormément critiqué Didier Deschamps, sa maman l’a également critiqué en off et il l’a su derrière. Forcément, il y a une tension entre Deschamps et Mbappé, on a l’impression qu’il va y avoir un bras de fer et ça devient compliqué ».