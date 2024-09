C’est terminé, le départ de Deschamps est réclamé !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps n’est plus le bienvenu en équipe de France. C’est du moins le point de vue de Daniel Riolo, éditorialiste de RMC, partagé par Jérôme Rothen. Après un mandat de douze ans de Deschamps à la tête de l’équipe de France, les deux têtes d’affiches de la radio attendent du neuf en la personne de Zinedine Zidane.

Au lendemain de l’Euro 2012 perdu en quart de finale par l’équipe de France de Laurent Blanc, Didier Deschamps fut nommé sélectionneur du groupe bleu. Et depuis, le champion du monde 98 n’est jamais parti, se trouvant dans la douzième année de sa gestion des Bleus avec au passage deux finales de compétitions majeures (Euro 2016 et Coupe du monde 2022) sans oublier le sacre au Mondial 2018 en Russie.

Cependant, les observateurs estiment que la méthode pragmatique de Didier Deschamps s’essouffle le temps passant. C’est en effet l’avis de Daniel Riolo qui, au lendemain de l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne (2-1), réclamait une fois de plus le départ du sélectionneur. « Peut-être que là sur le moment, lui demander s'il se casse, ça peut le perturber, mais la question se posera dès demain, ou quand il veut. Mais le mec est là depuis 12 ans et ne veut surtout pas entendre la question... Stop. Ça suffit. Va-t'en. Va jouer au padel tranquille à Monaco, au soleil. Passe à autre chose. (…) Il veut la peau de Zidane ! Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France parce qu'il sait que tous les gens ont envie de ça ».

Par la suite, l’éditorialiste de RMC et le consultant star de l’After Foot a avancé sur les ondes de la radio que Didier Deschamps refusait catégoriquement de voir Zinedine Zidane lui succéder puisque c’est ce que l’opinion publique attend malgré tous ses accomplissements à la tête de la sélection nationale. « Les gens l’attendent comme un sauveur. Tellement ça lui fait du mal que Zidane qui n'a pas entraîné l'équipe de France une minute soit attendu comme un sauveur, alors que lui qui a gagné une Coupe du monde et qui vient de faire une demie à l'Euro, on a envie qu'il parte ».

Jérôme Rothen s’est montré plus mesuré que Daniel Riolo. Par le biais de son émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien international français et joueur du PSG a tenu à remercier Didier Deschamps pour les services rendus pendant toutes ces années, mais qu’il était à présent temps de tourner la page pour que le chapitre Zinedine Zidane s’ouvre entre autres. « J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait. Pour lui, la mission sportive est remplie sur ces douze ans et il vise peut-être le record de longévité. Sauf que c’est l’équipe de France. Et les Bleus, avec le vivier qu’on a et les gens qui peuvent entrainer cette sélection. Ce n’est pas comme si on n’avait personne derrière. Certains ont des dents longues et une notoriété supérieure à Didier, comme Zinedine Zidane ».