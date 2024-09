L’Algérie snobée, un joueur de l’équipe de France se justifie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Michael OIise s’apprête à enfin découvrir la cour des grands. A peine transféré au Bayern Munich, le voilà sélectionné par Didier Deschamps pour jouer avec l’équipe de France lors de ce rassemblement de septembre. Ayant le choix pour sa sélection nationale, Olise a donc finalement opté pour les Bleus et cela semble plutôt logique à ses yeux.

Alors que l’équipe de France s’apprête à affronter l’Italie et la Belgique en Ligue des Nations, Didier Deschamps a décidé d’apporter un peu de nouveauté dans son groupe. Récompensés de leurs performances aux Jeux Olympiques sous les ordres de Thierry Henry, Michael Olise, Manu Koné et Loïc Badé découvrent ainsi actuellement le château de Clairefontaine aux côtés de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et compagnie. A 22 ans, Olise va donc porter le maillot des Bleus, lui qui était sollicité par d’autres sélections. En effet, le joueur du Bayern Munich avait la possibilité de jouer pour l’Angleterre, le Nigéria ou encore l’Algérie. C’est finalement l’équipe de France qui a donc été choisie.

JO Paris 2024 : Griezmann fait le buzz, le vestiaire de l’Équipe de France se lâche https://t.co/ZJwbyh9p4L pic.twitter.com/yyi6UtaxUs — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

« J'avais cette connexion avec la France »

Faisant actuellement ses premiers pas avec l’équipe de France de Didier Deschamps, Michael Olise était présent en conférence de presse ce mardi. Devant les journalistes, le joueur du Bayern Munich est notamment revenu sur son choix de sélection, expliquant notamment : « Ma mère vient de France. Quand j'étais petit, je suis venu ici. J'avais cette connexion avec la France ».

Deschamps et la sélection d’Olise

Pour ce rassemblement de septembre, la sélection de Michael Olise avec l’équipe de France était attendue étant donné ses performances derniers mois. Au moment de le sélectionner, Didier Deschamps avait confié : « Il a fait de très belles choses avec la sélection olympiques de Thierry. Il en avait déjà avant, même s’il avait eu quelques blessures. Là il change de catégorie aussi avec son transfert au Bayern. C’est un élément important pour Thierry. Il aurait pu être avec nous aussi. Dans les discussions qu’on a pu avoir avec Thierry de pouvoir avoir Michael avec lui, c’était important. Il l’a prouvé sur le terrain. C’est logiquement qu’il vient avec nous. En plus, il est très attaché à l’équipe de France avec des choix importants à faire pour lui. Mais ce n’est pas pour ça que je le sélectionne. C’est quelqu’un qui a un bagage élargi. Il y aura des étapes à franchir. Potentiellement, il a beaucoup de qualités ».