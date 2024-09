Grande première en équipe de France, Deschamps s’explique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison du forfait de Wesley Fofana, Didier Deschamps a décidé de convoquer Loïc Badé pour la première fois en équipe de France. Le défenseur du FC Séville a notamment été préféré à Benjamin Pavard, pas appelé par le sélectionneur des Bleus, un choix que ce dernier a expliqué en conférence de presse.

En plus de Manu Koné (23 ans, AS Rome) et Michael Olise (22 ans, Bayern Munich), un troisième joueur va découvrir l’équipe de France lors de cette trêve internationale. Wesley Fofana (23 ans, Chelsea) ayant finalement déclaré forfait, Didier Deschamps a fait le choix de le remplacer par Loïc Badé (24 ans, FC Séville), alors qu’il aurait pu convoquer Benjamin Pavard (28 ans, Inter Milan).

« Benjamin, je ne trouvais pas cohérent de le rappeler après ne l'avoir pas pris dans un premier temps »

« Et pourquoi pas Loïc Badé ? C'est un choix. Benjamin, je ne trouvais pas cohérent de le rappeler après ne l'avoir pas pris dans un premier temps. Mais ça ne change pas ma position exprimée au moment de l'annonce de la liste. Je considère que c'est le moment de voir un maximum de joueurs », a expliqué Didier Deschamps ce lundi en conférence de presse.

« Rien de définitif pour Benjamin Pavard »

Comme il l’avait expliqué jeudi au moment de dévoiler sa liste, il n’y a « rien de définitif pour Benjamin Pavard, je serai amené à changer des choses ou à oxygéner un peu en fonction des uns et des autres. Il a un rendement avec son club, l'Inter Milan où il y a la concurrence. » Dans l'optique des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, Didier Deschamps veut également en profiter pour « voir des joueurs en vue de la qualification à la Coupe du monde. Je vais devoir répartir les temps de jeu sur les matchs comme on les jouera en trois jours. La gestion du temps de jeu va être importante. »