Équipe de France : Ils réclament la tête de Deschamps, sa réponse tombe !

Thomas Bourseau

L’équipe de France a remporté sa deuxième étoile mondiale comme sa première lorsque Didier Deschamps était concerné en tant que joueur et sélectionneur. Néanmoins, le coach français est en poste depuis douze ans et se doit de passer la main selon Daniel Riolo et Jérôme Rothen. Pourtant, Deschamps compte bien rester comme il l’a assuré à Téléfoot.

Didier Deschamps est arrivé à la tête de l’équipe de France à l’été 2012 dans la foulée de l’Euro de l’année en question. Depuis, le champion du monde 98 n’a pas quitté son poste de sélectionneur et ce, bien que l’euphorie d’il y a quelques années quant aux résultats ne soit plus là. À l’image du dernier championnat d’Europe où son style de jeu a été médiatiquement remis en question dans la presse et en conférence de presse d’ailleurs.

Succession de Mbappé : Deschamps annonce du lourd au PSG https://t.co/MNyYIOB9qN pic.twitter.com/gXYrYwV3hL — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

«Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France»

Après l’élimination de l’équipe de France face à une équipe d’Espagne aux antipodes de la philosophie de jeu des Bleus en demi-finale de l’Euro (2-1), Didier Deschamps a été une nouvelle fois invité à partir par Daniel Riolo. « Peut-être que là sur le moment, lui demander s'il se casse, ça peut le perturber, mais la question se posera dès demain, ou quand il veut. Mais le mec est là depuis 12 ans et ne veut surtout pas entendre la question... Stop. Ça suffit. Va-t'en. Va jouer au padel tranquille à Monaco, au soleil. Passe à autre chose. (…) Il veut la peau de Zidane ! Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France parce qu'il sait que tous les gens ont envie de ça ».

«Certains ont des dents longues et une notoriété supérieure à Didier, comme Zinedine Zidane»

Outre l’éditorialiste de RMC, Jérôme Rothen estime également qu’il faut tourner une page après douze années passées en équipe de France pour Didier Deschamps. « J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait. Pour lui, la mission sportive est remplie sur ces douze ans et il vise peut-être le record de longévité. Sauf que c’est l’équipe de France. Et les Bleus, avec le vivier qu’on a et les gens qui peuvent entrainer cette sélection. Ce n’est pas comme si on n’avait personne derrière. Certains ont des dents longues et une notoriété supérieure à Didier, comme Zinedine Zidane ».

«Si je suis là, je l’ai toujours dit, ce n’est pas continuer pour continuer»

Contractuellement lié à l’équipe de France jusqu’à l’été 2026 comme le stipule son contrat signé avec la Fédération française de football en janvier 2023, Didier Deschamps ne compte pas pour autant baisser les bras à l’approche de la Coupe du monde 2026. « Si je suis là, je l’ai toujours dit, ce n’est pas continuer pour continuer. Cela n’a jamais été un moteur pour moi. Un point avec le président de la FFF après l’Euro ? Bien sûr, on s’est vus fin juillet avec une discussion, une analyse. C’est normal que je lui donne mon ressenti. L’ultime décisionnaire, c’est le président. Une prolongation ? Non, ce n’est pas d’actualité. Aujourd’hui, j’ai un contrat jusqu’en 2026, il n’y a pas de discussion ». a affirmé le sélectionneur de l’équipe de France à Téléfoot.