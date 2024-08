Equipe de France : Deschamps en rajoute une couche pour ses surprises

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après l’Euro, l’équipe de France va remettre le bleu de travail. En effet, l’équipe de France va devoir jouer contre l’Italie puis la Belgique en Ligue des Champions. Pour ces deux rencontres, Didier Deschamps a décidé de faire appel à deux nouveaux : Michael Olise et Manu Koné. Des choix sur lesquels est revenu le sélectionneur.

C’est assez rare pour être noté, mais à l’occasion du prochain rassemblement de l’équipe de France, on aura le droit à un peu de nouveauté. En effet, pour affronter l’Italie et la Belgique le 6 et 9 septembre, Didier Deschamps a appelé Michael Olise et Manu Koné. Alors qu’ils ont brillé aux JO avec Thierry Henry, les deux joueurs vont désormais goûter à l’équipe de France A.

« Michaël, c’est quelqu’un qu’on suivait déjà à Crystal Palace »

Pour la FFF, Didier Deschamps est revenu sur les sélections de Michaël Olise et Manu Koné en équipe de France. Il a alors expliqué : « Michaël, c’est quelqu’un qu’on suivait déjà à Crystal Palace. Il a eu des ennuis de santé et de blessure, qui a fait une très bonne fin de saison ».

« C’est bien pour moi et le staff de voir plus de joueurs »

« Il aurait pu prétendre avec nous mais il a confirmé à travers les JO. Transfert au Bayern Munich, donc il a tout le potentiel pour le haut niveau. Il aura des étapes à franchir, c’est encore un jeune joueur, avec beaucoup de qualités. Manu Koné c’est pareil. Les JO sont venus confirmer ce qu’il avait pu faire avec son club. Ils ont de la concurrence, mais c’est bien pour moi et le staff de voir plus de joueurs aussi. Ceux qui ne sont pas là ne sont pas condamnés », a-t-il développé.