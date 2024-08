Équipe de France : Deschamps se lâche sur l'échec à l'Euro

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considérée comme l’un des grands favoris de l’Euro 2024, l’équipe de France s’est arrêtée au stade des demi-finales. Éliminée par l’Espagne, la formation de Didier Deschamps n’aura clairement pas brillé dans le jeu non plus. Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur tricolore a tiré un gros bilan de cet échec au championnat d’Europe.

Après une édition 2021 très décevante en raison d’une élimination précoce face à la Suisse, l’équipe de France était attendue au tournant pour l’Euro 2024 cet été. Mais malgré une solidité défensive certaine, la formation de Didier Deschamps a finalement craqué face à l’Espagne en demi-finale (2-1), sans proposer un jeu attrayant dès le début de la compétition. Forcément, ce parcours, mais surtout la manière d’évoluer des Bleus ont créé quelques doutes.

« On ne va pas s'en contenter parce qu'il y avait de la déception »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps est revenu sur ce championnat d’Europe et en a tiré un bilan : « Évidemment que c'est important de faire un bilan, et je le fais toujours. Il y a le besoin de voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. On a atteint les demi-finales, on ne va pas s'en contenter parce qu'il y avait de la déception. A chaque compétition il y a des problématiques à gérer », a lâché le sélectionneur français.

« On a eu la solidité défensive mais il n'y a pas eu le même répondant de l'autre côté du terrain »

« On peut toujours mieux faire mais on a eu des blessés et aussi une inefficacité offensive de certains joueurs », poursuit Didier Deschamps. « On aurait pu être plus dangereux et plus efficace. On a eu la solidité défensive mais il n'y a pas eu le même répondant de l'autre côté du terrain. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque match mais malgré les difficultés, il y a 20 équipes qui sont rentrées avant nous. L'exigence est là et on ne va pas se contenter de cette demi-finale. Pour espérer plus, avec ce déficit offensif c'était difficile, très difficile pour ne pas dire impossible ».