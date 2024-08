Deschamps, équipe de France… Les révélations sur ce transfert à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après deux ans passés à l’OM, Jonathan Clauss vient d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, lors de ce mercato estival, l’international français a signé à l’OGC Nice. Un transfert notamment influencé par l’équipe France et Didier Deschamps ? Clauss a dit la vérité à ce propos.

Accusé de s’être économisé lors de ses derniers mois à l’OM pour l’Euro, Jonathan Clauss n’aura finalement même pas joué avec l’équipe de France lors de cette compétition. Resté sur le banc de touche des Bleus de Didier Deschamps, il ne fait pas pour autant une croix sur la sélection. Ce qui justifie le transfert de Clauss à Nice cet été ?

Aucun appel de Deschamps

Au micro de RMC ce lundi, Jonathan Clauss a été interrogé sur un possible appel de Didier Deschamps avant son transfert. Celui qui a quitté l’OM a alors fait savoir : « Non, même pas. Mais je pense qu’il n’y avait même pas besoin de discuter. Il m’appellera que si lui estime que je suis performant. Et si je ne le suis pas, si je veux y retourner, ce sera à moi de redoubler d’efforts pour y retourner ».

Clauss n’oublie pas l’équipe de France

A propos de l’équipe de France et de son transfert, Jonathan Clauss a également ajouté : « Forcément en signant, j’ai toujours gardé ça en tête en me disant qu’il fallait que je puisse continuer à jouer, que je continue à être performant, que je me montre encore sur la scène européenne avec la Ligue Europa ».