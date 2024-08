Mercato : Le RC Lens a plombé l’OM ?

Jean de Teyssière

Comme souvent lors du mercato estival, l’OM a été au centre de l’attention. Avec dix recrues cet été, le club phocéen est l’équipe française la plus active sur le mercato mais cela n’empêche de pas de faire des erreurs. Elye Wahi pourrait en être une selon Éric Di Meco, qui estime que le RC Lens s’en est débarrassé, conscient qu’il ne passerait jamais un cap.

Cet été, l’Olympique de Marseille a recruté Jonathan Rowe, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojberg, Derek Cornelius, Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange, Elye Wahi, Valentin Carboni, Ismaël Koné et Lilian Brassier. S’il est évidemment difficile de se faire un avis dès deux matchs de championnat, une des recrues fait déjà couler beaucoup d’encre.

Elye Wahi déjà conspué par le Vélodrome

L’arrivée d’Elye Wahi avait déjà été commentée par les supporters marseillais. Outre ses affaires extrasportives, il avait notamment déclaré il y a quelques années qu’il ne porterait jamais le maillot de l’OM. Pour se faire adopter par son nouveau public, il devait donc livrer une prestation solide face à Reims, mais ce fut tout l’inverse. L’ancien Lensois a vendangé quatre grosses occasions et a même été conspué par son public lorsqu’il a été remplacé par Jonathan Rowe. Une première à domicile plus que manquée.

«Lens n’y croyait plus»

Pour Éric Di Meco, cette recrue a tout du flop, comme il l’explique sur les ondes de RMC dans l’émission du Super Moscato Show : « Je l’ai suivi l’an dernier parce que j’ai commenté Lens. Moi, j’ai un gros doute sur son niveau. C’est-à-dire que quand un joueur comme ça sur une année met beaucoup de buts et passe au niveau au-dessus, ça peut être difficile. On l’a vu à Lens, ça a été difficile. Et je pense que Lens a été très content de le vendre au prix auquel ils l’ont vendu parce que pour eux, je pense qu’ils n’y croyaient plus. »