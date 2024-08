Mercato - OM : Longoria est interpellé pour le transfert d'Amine Harit

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit titularisé depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, Amine Harit pourrait quitter l’OM d’ici à la fermeture du marché des transferts. Marseille serait à l’écoute des offres pour l’international marocain, auteur d’un bon début de saison. Daniel Riolo estime qu’il peut être un joueur majeur de cette équipe et a invité Pablo Longoria et la direction olympienne à trancher sur son cas.

Après ses deux passes décisives le week-end dernier à Brest (1-5), Amine Harit a inscrit son premier but de la saison dimanche contre le Stade de Reims (2-2). Annoncé comme un des joueurs pouvant quitter l'OM dans les prochains jours, le milieu offensif de 27 ans réussit pourtant son début de saison.

Mercato - OM : Un transfert bientôt bouclé en Ligue 1 ? https://t.co/BtyKwSaDVL pic.twitter.com/b7kssPiI0R — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

«Il se défonce sur le terrain et veut donner une bonne impression»

« Amine Harit, qui a l’air de vouloir tellement rester qu’il se défonce sur le terrain et qui veut donner une bonne impression. Il est positionné à un poste important, derrière l’attaquant, ce qui lui convient parfaitement lui qui est une sorte de 10 », a déclaré Daniel Riolo à propos d’Amine Harit, dans l’After Foot sur RMC.

«Il va falloir se décider si on continue ou pas avec lui»

Daniel Riolo a invité Pablo Longoria et les dirigeants de l’OM à trancher concernant l’avenir de l’international marocain (24 sélections) : « Il va falloir se décider si on continue ou pas avec lui et dans ce cas là, ça devient quasiment un leader dans cette équipe. »