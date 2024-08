Mercato - RC Lens : «Incroyable», il hallucine après son transfert

Arnaud De Kanel

Nouveau joueur du RC Lens depuis jeudi, Anass Zaroury a disputé ses premières minutes à Bollaert dimanche. Le Marocain a idéalement lancé son aventure lensoise en délivrant une magnifique passe décisive. Déjà entré dans le cœur des supporters et largement ovationné à sa sortie, Zaroury est aux anges.

Débuts rêvés pour le RC Lens de Will Still. Tombeurs d'Angers et du Panathinaïkós, les Sang et Or ont enchainé ce dimanche en battant le Stade Brestois. Anass Zaroury a pu se familiariser avec le Stade Bollaert.

OM : Révélation sur ce transfert avec le RC Lens https://t.co/gWdJeEnhzK pic.twitter.com/uqzIuXox8f — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

Zaroury démarre parfaitement

La nouvelle recrue lensoise était déjà au travail, un peu plus de trois jours après son arrivée. Présent en tribunes jeudi, Anass Zaroury avait eu un avant-goût de la folle ambiance de Bollaert. Il l'a savouré à sa sortie en étant ovationné, lui qui ne se remet pas de cette ferveur.

«C'est un grand club historique»

« J'ai pu assister à des choses incroyables jeudi. Après ça, on n'a qu'une envie, jouer pour ce club. Je ne peux pas plus remercier les supporters. Je suis très content de ma prestation. On a inscrit un but collectif, une réplique de ce que l'on fait à l'entraînement. Le projet m'a beaucoup parlé. J'avais envie de jouer en France. C'est un grand club historique. Le coach m'a dit de rentrer sur le terrain et de m'amuser », a déclaré Anass Zaroury dans des propos relayés par L'Equipe.