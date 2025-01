F1 - Ferrari : L'Italie devient folle à cause de Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est désormais bel et bien une réalité, Lewis Hamilton est un pilote Ferrari. Ces derniers jours, le Britannique a d'ailleurs effectué ses premiers tours de piste au volant de sa nouvelle monoplace. Un événement que les fans de la Scuderia ne voulait manquer pour rien au monde. Ainsi, de l'autre côté des Alpes, c'était vraiment la folie pour les grands débuts de Lewis Hamilton.

Il y a un peu moins d'une semaine maintenant, tous les yeux étaient rivés du côté de l'Italie. Et pour cause... A 40 ans, Lewis Hamilton faisait là ses grands débuts au volant d'une Ferrari. L'ex-pilote Mercedes a rejoint la Scuderia, où il fait désormais équipe avec Charles Leclerc. Alors qu'il faudra encore patienter un peu pour voir Lewis Hamilton avec sa Ferrari lors d'un Grand Prix, les fans italiens ont tout de même pu le voir effectuer quelques tours de piste de Fiorano. Ne voulant manquer ça pour rien au monde, certains sont même allés jusqu'à attendre de très longues heures.

FIRST TIME IN RED pic.twitter.com/mW0LRQHNEU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 21, 2025

« Des gens sont arrivés à 5h du matin »

Journaliste pour Libero et Il Fatto Quotidiano, Lorenzo Pastuglia a raconté la folie qui s'est emparée de l'Italie à cause de Lewis Hamilton. Dans des propos accordés à Eurosport, il a ainsi fait savoir : « Il y a des jeunes générations qui n'ont jamais vu un pilote de la Scuderia remporter un titre mondial. L'arrivée d'un pilote comme Hamilton, qui a gagné autant de titres qu'une légende de l'écurie comme Michael Schumacher, suscite une émotion attendue et évidente. Mardi, j'ai vu des personnes camper autour de la piste en prévision des essais du lendemain. Les banderoles étaient déjà prêtes pour accueillir Lewis. Mercredi, des gens sont arrivés à 5h du matin pour voir ses 30 tours de piste. La Scuderia avait grandement besoin d'un pilote qui ramène de la passion. Ce n'est pas que (Carlos) Sainz n'aimait pas Ferrari. Au contraire. Mais Hamilton, c'est l'homme marketing par excellence sur la voiture la plus aimée. On peut dire sans problème que c'est le coup du siècle ».

« On vient de vivre une semaine de folie à Maranello »

C'était donc la folie en Italie pour les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari. « On vient de vivre une semaine de folie à Maranello, où Hamilton s'est complètement immergé dans sa nouvelle vie. Le président John Elkann était là pour le recevoir. Les tifosi aussi. À la radio, on a reçu un tas de messages des tifosi qui ont hâte que la saison démarre. Partout, des médias à la télé en passant par les quotidiens, on parle beaucoup des premiers pas de Lewis Hamilton chez Ferrari. Et toujours avec de l'enthousiasme », fait savoir Radio Sportiva.