F1 : Il lâche une bombe sur le départ de Verstappen !

Jean de Teyssière

Le monde de la Formule 1 est-il prêt à vivre un nouveau départ retentissant ? Après l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, Max Verstappen pourrait quitter Red Bull pour Aston Martin. Avec le recrutement d’Adrian Newey, l’écurie britannique a frappé un gros coup et essaye de convaincre le quadruple champion du monde de les rejoindre…

La semaine dernière, une énorme rumeur annonçait que Aston Martin était prêt à offrir un contrat à 1 milliard à Max Verstappen. Rumeur rapidement démentie par un porte-parole de l’écurie britannique. Mais ces dernières heures, elle a repris de l’ampleur.

«Je sais avec certitude qu’ils aimeraient avoir Verstappen»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Mario Andretti, consultant de Cadillac F1 révèle que : « Je sais avec certitude qu’ils aimeraient avoir Verstappen et qu’ils mettent un plan en place. Soyons honnêtes, si vous vous entourez de personnes qui ont fait leurs preuves (comme Newey) et montré qu’elles sont les meilleures, alors vous avez presque la garantie d’obtenir des résultats. Et clairement : qui ne voudrait pas d’Adrian Newey et Max Verstappen dans son équipe ? Je donnerais mon bras droit pour les avoir dans mon équipe, donc je comprends la manœuvre d’Aston Martin F1. Je l’embaucherais sans hésiter si je le pouvais. »

«Je sais à qu’il point il est talentueux»

« J’ai travaillé avec ce gars, donc je le connais bien et je sais à quel point il est talentueux. J’ai eu l’occasion de travailler avec beaucoup de gens au cours de ma carrière, et il est de loin le meilleur avec qui j’ai jamais travaillé, poursuit le champion du monde 1978. Nous avons obtenu des résultats ensemble. Si vous parlez d’Adrian lui-même, j’oserais toujours mettre mon destin de pilote entre ses mains, et je ressentirais beaucoup de confiance avec lui à mes côtés. Je me souviens qu’en tant que pilote, lorsque je lui parlais, il comprenait exactement ce que je voulais dire. Il était vraiment sur la même longueur d’onde que vous. Il essaye de trouver le point idéal avec la voiture et examine tous les détails avec un pilote. »